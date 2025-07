A pioneira contra-ataca: OpenAI contrata quatro engenheiros ex-Tesla, xAI e Meta

Na acirrada disputa por talentos de inteligência artificial, é a vez da pioneira contra-atacar. Depois de ser o principal alvo da agressiva abordagem da Meta para formar sua divisão estratégica de IA, o Meta Superintelligence Labs (MLS), que resultou em sete baixas em sua equipe interna, a OpenAI reagiu contratando quatro engenheiros de renome para fortalecer sua equipe de escalabilidade.

David Lau, ex-vice-presidente de engenharia de software da Tesla, é o destaque dentre as novas contratações. Ele será acompanhado por Uday Ruddarraju, ex-chefe de engenharia de infraestrutura de xAI e X, Mike Dalton, engenheiro de infraestrutura da xAI, e Angela Fan, pesquisadora de IA da Meta. Ou seja, três desses profissionais vêm de empresas de Elon Musk, enquanto um deles se junta à OpenAI a partir dos quadros de Mark Zuckerberg. A informação foi divulgada em uma mensagem interna de Slack enviada por Greg Brockman, cofundador da OpenAI.

Esses profissionais irão reforçar a equipe responsável pelos sistemas de hardware e software, além dos data centers, incluindo o Stargate – uma joint venture de US$ 500 bilhões com Oracle e Softbank dedicada à construção de infraestrutura de IA. Embora menos visível que o ChatGPT, o trabalho da equipe é essencial para os objetivos da OpenAI de alcançar a inteligência artificial geral (AGI) e se manter à frente da concorrência.

Ruddarraju destacou a importância da infraestrutura, afirmando que "é onde a pesquisa encontra a realidade, e a OpenAI já demonstrou isso com sucesso". Ele também mencionou o Stargate como um projeto ambicioso, alinhado com os desafios de sistemas que ele adora enfrentar. Lau, por sua vez, disse que acelerar o progresso em direção a uma AGI segura e bem alinhada é a missão mais gratificante para sua carreira.

Como está a disputa por talentos de IA?

Intensificada desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as novas contratações ocorrem em meio à crescente competição por talentos do setor de IA. A Meta, por exemplo, ofereceu pacotes de bônus superiores a US$ 100 milhões no primeiro ano, podendo chegar a US$ 300 milhões em quatro anos.

Em resposta, Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou recentemente que a empresa ajustaria suas políticas de compensação para competir de forma mais eficaz. Além disso, ela está reforçando sua segurança contra espionagem industrial, especialmente de rivais chineses.

Por outro lado, com as contratações provenientes dos times de Musk, a OpenAI pode inflamar as tensões com seu cofundador. Mesmo seguindo caminhos separados desde 2018, quando Musk deixou a empresa por divergências sobre a direção, ainda há um embate jurídico entre a desenvolvedora do ChatGPT e o bilionário, que a acusa de abandonar a missão original de desenvolver IA para o benefício da humanidade.