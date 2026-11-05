O fator tungstênio: China aperta exportação de terras raras usadas na fabricação de chips de IA

RESUMO ＋ Restrições chinesas à exportação de tungstênio pressionam o fornecimento de microbrocas usadas na cadeia de inteligência artificial, segundo o Nikkei Asia. Essas ferramentas participam da fabricação de placas de circuito e substratos de chips. A China respondeu por cerca de 79% da produção mineral mundial de tungstênio em 2025, conforme estimativas do USGS. Os controles exigem licenças para exportar os produtos abrangidos, sem proibir todas as vendas ao exterior. A substituição do material pode elevar custos ou reduzir desempenho, mas o efeito sobre o volume de chips produzidos ainda não foi quantificado nas informações consultadas.

As restrições da China à exportação de tungstênio chegaram a uma ferramenta discreta da infraestrutura de inteligência artificial: as microbrocas usadas na fabricação de placas de circuito impresso e substratos de chips.

O caminho entre a mineração e a eletrônica aparece no processo de fabricação. A japonesa Union Tool descreve a produção de suas brocas a partir de barras de carbeto de tungstênio, que passam por corte, montagem e inspeções. São ferramentas usadas em placas eletrônicas, uma parte da cadeia de produção de chips e equipamentos.

É uma dependência menos visível do que a das máquinas de litografia que desenham circuitos no silício. Para que um equipamento fique pronto, a indústria precisa reunir materiais, ferramentas e componentes de diferentes etapas, cada um com seus próprios fornecedores.

Por que o tungstênio chinês pesa tanto

A China produziu aproximadamente 67 mil toneladas de tungstênio em 2025, diante de uma produção mundial estimada em 85 mil toneladas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. A participação equivale a cerca de 79% do total.

Quase quatro de cada cinco toneladas de tungstênio extraídas no mundo vieram da China em 2025.

A concentração ajuda a explicar por que uma mudança nas condições de exportação alcança compradores de outros países. O percentual se refere à extração do metal, e não à participação chinesa na fabricação de todas as microbrocas usadas pela indústria.

Como funcionam os controles de exportação

As medidas anunciadas em fevereiro de 2025 abrangeram produtos e tecnologias ligados a tungstênio, telúrio, bismuto, molibdênio e índio. O Ministério do Comércio chinês justificou os controles pelo uso civil e militar desses materiais.

O governo afirmou que aprovaria pedidos de licença compatíveis com as regras. Para os itens abrangidos, exportar passou a depender de autorização, o que não equivale a uma proibição geral de vender tungstênio ao exterior.

Os controles exigem licenças para os itens listados; não proíbem toda exportação de tungstênio.

O caso se insere na disputa pelo controle das exportações de tecnologias estratégicas. No chão de fábrica, esse poder se traduz em uma questão prática: conseguir os insumos necessários para manter cada etapa funcionando.

Trocar o material também tem limites

Entre as alternativas ao carbeto de tungstênio, o USGS cita cerâmicas e outros carbetos. Muitas dessas opções, porém, reduzem a quantidade de tungstênio utilizada sem eliminá-lo completamente.

Em determinadas aplicações, a substituição pode aumentar o custo ou comprometer o desempenho. Ter outra matéria-prima disponível, portanto, não garante uma troca simples no processo de produção.

O relato sobre as microbrocas mostra como a expansão da IA depende também de ferramentas industriais. Ainda falta dimensionar o alcance dessa pressão: as informações disponíveis não permitem calcular uma perda de produção de chips nem atribuir atrasos específicos de data centers ao tungstênio. Para a cadeia eletrônica, o risco está em um insumo concentrado geograficamente e com substitutos que nem sempre entregam o mesmo resultado.