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O fator tungstênio: China aperta exportação de terras raras usadas na fabricação de chips de IA

Restrição chinesa ao tungstênio atinge peça discreta da cadeia da IA e favorece fornecedores da China

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h18.

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RESUMO ＋

Restrições chinesas à exportação de tungstênio pressionam o fornecimento de microbrocas usadas na cadeia de inteligência artificial, segundo o Nikkei Asia. Essas ferramentas participam da fabricação de placas de circuito e substratos de chips. A China respondeu por cerca de 79% da produção mineral mundial de tungstênio em 2025, conforme estimativas do USGS. Os controles exigem licenças para exportar os produtos abrangidos, sem proibir todas as vendas ao exterior. A substituição do material pode elevar custos ou reduzir desempenho, mas o efeito sobre o volume de chips produzidos ainda não foi quantificado nas informações consultadas.

As restrições da China à exportação de tungstênio chegaram a uma ferramenta discreta da infraestrutura de inteligência artificial: as microbrocas usadas na fabricação de placas de circuito impresso e substratos de chips.

O caminho entre a mineração e a eletrônica aparece no processo de fabricação. A japonesa Union Tool descreve a produção de suas brocas a partir de barras de carbeto de tungstênio, que passam por corte, montagem e inspeções. São ferramentas usadas em placas eletrônicas, uma parte da cadeia de produção de chips e equipamentos.

É uma dependência menos visível do que a das máquinas de litografia que desenham circuitos no silício. Para que um equipamento fique pronto, a indústria precisa reunir materiais, ferramentas e componentes de diferentes etapas, cada um com seus próprios fornecedores.

Por que o tungstênio chinês pesa tanto

A China produziu aproximadamente 67 mil toneladas de tungstênio em 2025, diante de uma produção mundial estimada em 85 mil toneladas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. A participação equivale a cerca de 79% do total.

Quase quatro de cada cinco toneladas de tungstênio extraídas no mundo vieram da China em 2025.

A concentração ajuda a explicar por que uma mudança nas condições de exportação alcança compradores de outros países. O percentual se refere à extração do metal, e não à participação chinesa na fabricação de todas as microbrocas usadas pela indústria.

Como funcionam os controles de exportação

As medidas anunciadas em fevereiro de 2025 abrangeram produtos e tecnologias ligados a tungstênio, telúrio, bismuto, molibdênio e índio. O Ministério do Comércio chinês justificou os controles pelo uso civil e militar desses materiais.

O governo afirmou que aprovaria pedidos de licença compatíveis com as regras. Para os itens abrangidos, exportar passou a depender de autorização, o que não equivale a uma proibição geral de vender tungstênio ao exterior.

Os controles exigem licenças para os itens listados; não proíbem toda exportação de tungstênio.

O caso se insere na disputa pelo controle das exportações de tecnologias estratégicas. No chão de fábrica, esse poder se traduz em uma questão prática: conseguir os insumos necessários para manter cada etapa funcionando.

Trocar o material também tem limites

Entre as alternativas ao carbeto de tungstênio, o USGS cita cerâmicas e outros carbetos. Muitas dessas opções, porém, reduzem a quantidade de tungstênio utilizada sem eliminá-lo completamente.

Em determinadas aplicações, a substituição pode aumentar o custo ou comprometer o desempenho. Ter outra matéria-prima disponível, portanto, não garante uma troca simples no processo de produção.

O relato sobre as microbrocas mostra como a expansão da IA depende também de ferramentas industriais. Ainda falta dimensionar o alcance dessa pressão: as informações disponíveis não permitem calcular uma perda de produção de chips nem atribuir atrasos específicos de data centers ao tungstênio. Para a cadeia eletrônica, o risco está em um insumo concentrado geograficamente e com substitutos que nem sempre entregam o mesmo resultado.

Perguntas frequentes

O que o tungstênio tem a ver com a inteligência artificial? ＋

O carbeto de tungstênio é usado em microbrocas que participam da fabricação de placas eletrônicas e substratos de chips. Essas etapas integram a cadeia industrial que fornece equipamentos para aplicações de IA.

Para que servem as microbrocas na fabricação de eletrônicos? ＋

Elas são ferramentas usadas na fabricação de placas de circuito e substratos. Sua função está no processo industrial, antes de o equipamento executar programas de inteligência artificial.

Quanto tungstênio a China produz? ＋

O USGS estimou a produção chinesa de 2025 em 67 mil toneladas, diante de 85 mil toneladas no mundo. Isso equivale a cerca de 79% da extração mineral global.

A China proibiu a exportação de tungstênio? ＋

As regras exigem licenças para os produtos abrangidos pelos controles. Elas não equivalem a uma proibição geral de exportar todo produto que contém tungstênio.

É possível substituir o carbeto de tungstênio? ＋

Existem alternativas, como cerâmicas e outros carbetos, segundo o USGS. Em algumas aplicações, a troca apenas reduz o uso do metal ou implica maior custo e perda de desempenho.

As restrições já reduziram a produção de chips? ＋

A reportagem citada relata pressão sobre o fornecimento e os preços das microbrocas. As informações disponíveis não permitem quantificar uma perda de produção de chips causada por esse problema.

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