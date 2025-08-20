Inteligência Artificial

Microsoft lança Copilot nativo para Excel, prometendo trabalho mais eficiente com IA nas planilhas

Nova função permite usar comandos em linguagem natural para automatizar tarefas, melhorando a produtividade e a eficiência nas planilhas com o poder da inteligência artificial

Para utilizar o Copilot no Excel, é necessário ser um usuário do Beta Channel e possuir uma licença Microsoft 365 Copilot

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h43.

A Microsoft está expandindo o uso de sua ferramenta de inteligência artificial Copilot no Excel. Com isso, usuários agora podem utilizar comandos de linguagem natural diretamente nas planilhas. Essa nova funcionalidade visa agilizar tarefas como categorizar dados, resumir feedbacks e organizar informações de maneira mais intuitiva.

De acordo com a empresa, a função Copilot, disponível tanto para Windows quanto Mac, foi criada para economizar tempo e otimizar o fluxo de trabalho, permitindo a inserção de comandos em linguagem natural diretamente nas células do Excel.

Como "pode ser difícil e demorado manipular dados, classificar informações e gerar ideias", segundo a própria Microsoft, em um post em seu blog, a nova função promete resolver essas dificuldades ao gerar resultados impulsionados por IA, tornando o trabalho mais eficiente.

O grande diferencial dessa funcionalidade é que, por ser nativa do Excel, os resultados gerados pelo Copilot são atualizados automaticamente sempre que as informações são alteradas. Isso proporciona mais flexibilidade do que o uso de ferramentas externas de IA, cujos resultados precisam ser importados manualmente para a planilha.

Para utilizar a novidade, é necessário ser um usuário do Beta Channel e possuir uma licença Microsoft 365 Copilot. No Excel, basta inserir o comando "=COPILOT" em qualquer célula, seguido de um prompt (um comando curto) em linguagem natural e os dados que deseja usar, como células ou intervalos de células.

Além de simplificar a integração com a IA, o Copilot permite realizar tarefas complexas, que normalmente exigiriam um conhecimento avançado do Excel, como classificação de dados e análise de feedbacks.

No exemplo divulgado pela Microsoft em um vídeo no YouTube, a ferramenta é usada para categorizar comentários sobre uma máquina de café, visualizando as opiniões e resumindo-as em uma única frase ou parágrafo.

Limitações

Apesar de as funcionalidades do Copilot serem impressionantes, a Microsoft impõe algumas limitações, como o uso de até 100 chamadas (as requisições feitas para a IA) a cada 10 minutos e 300 chamadas por hora.

Além disso, a função não consegue acessar dados da web em tempo real nem informações de documentos internos, embora seja possível importar para o Excel e disponibilizar esse material para o Copilot.

