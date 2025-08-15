Com nova rodada de investimento, startup de IA Cohere passa a valer US$ 6,8 bilhões

A startup canadense de inteligência artificial Cohere anunciou nesta quinta-feira, 14, a captação de US$ 500 milhões em uma rodada de financiamento que superou as expectativas e atraiu mais investidores do que o planejado.

Com isso, sua avaliação aumentou para US$ 6,8 bilhões, refletindo um crescimento significativo em relação aos US$ 5,5 bilhões da rodada anterior, realizada pouco mais de um ano atrás, quando a empresa também levantou o mesmo valor. A Cohere é uma das 10 startups de IA que, juntas, têm valor de quase US$ 820 bilhões.

Sediada em Toronto, ela foi uma das pioneiras no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e foi cofundada em 2019 por Aidan Gomez, um dos autores do influente artigo "Attention Is All You Need", que serviu como base para a evolução da inteligência artificial moderna.

Oferecendo soluções voltadas para o setor empresarial, com foco no uso interno e seguro, a Cohere é presença discreta nas disputadas dominadas por gigantes como OpenAI, Anthropic e Meta. No entanto, a ênfase em segurança e a especialização corporativa permitiu à empresa estabelecer parcerias com grandes nomes do setor de tecnologia, como Oracle, Dell, Bell, Fujitsu, LG (via CNS Consulting) e SAP.

Essa rodada de investimento foi liderada por Radical Ventures e Inovia Capital, com participação de investidores anteriores como AMD Ventures, Nvidia e Salesforce Ventures. Embora a Cohere não tenha mencionado a Oracle como uma investidora ativa, ela foi uma das apoiadoras em 2023. Entretanto, atualmente a empresa está mais próxima da OpenAI, principalmente devido ao projeto Stargate.

Guerra por talentos de IA

A Cohere também está inserida na intensa competição por talentos no campo da IA. Recentemente, a startup contratou Joelle Pineau, ex-chefe de pesquisa da Meta, para liderar sua área. A empresa também trouxe Francois Chadwick como novo CFO, profissional que anteriormente atuou na consultoria KPMG, além de ter passagens por Uber e Shield AI.

Em junho, a Cohere já havia contratado Liutong Zhou, um cientista de aprendizado de máquina que, assim como outros nomes, deixou a Apple nos últimos meses.