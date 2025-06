Zuckerberg está tentando comprar a startup de vídeos Runway AI

Mark Zuckerberg segue no mercado em busca de reforços para formar seu “supertime” de inteligência artificial. A bola da vez é a tentativa de aquisição da Runway AI, uma startup especializada na geração de vídeos realistas com uso da tecnologia. Entretanto, segundo a Bloomberg, as conversas não evoluíram para uma oferta formal e, no momento, não há mais negociações em andamento.

Fundada em 2023, a Runway AI se tornou referência no uso de IA parar criar vídeos, oferecendo uma plataforma que gera conteúdos com personagens e objetos consistentes. Ela já foi usada em produções como House of David, da Amazon, e um show de Madonna. Recentemente, o estúdio Lionsgate firmou uma parceria com a empresa para treinar modelos com base em seu próprio acerto.

Conhecido por suas movimentações agressivas no mercado de tecnologia, Zuckerberg tem buscado atrair especialistas da área de IA para a Meta. Isso inclui ofertas salariais altas e negociações com startups do setor, mudando a estratégia da empresa, que anteriormente focava em desenvolver internamente suas próprias tecnologias.

Quais as movimentações de Zuckerberg?

Recentemente, a Meta finalizou um investimento multibilionário na Scale AI, especializada em rotulação de dados, recrutando seu fundador, Alexandr Wang, para liderar os esforços de desenvolvimento de uma “superinteligência” ou uma inteligência artificial generativa (AGI). Posteriormente, Zuckerberg recrutou Daniel Gross, CEO da Safe Superintelligence, e Nat Friedman, ex-CEO do GitHub, para integrarem o time.

Apesar das movimentações agressivas e bem-sucedidas, a Meta também tem sofrido alguns reveses. Zuckerberg tentou, por exemplo, recrutar funcionários da OpenAI com ofertas de bônus de R$ 540 milhões (cerca de US$ 100 milhões), conforme relato de Sam Altman, CEO da empresa, mas não obteve sucesso.

Conversas com a startup de busca Perplexity AI, avaliada em US$ 14 bilhões, também fracassaram. O resultado foi o mesmo com a Safe Superintelligence, fundada por Ilya Sutskever, ex-diretor científico da OpenAI.