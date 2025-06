No Goldman Sachs, 10 mil funcionários estão usando IA para tarefas do dia a dia no banco Com o GS AI Assistant, empresa entra para o time dos grandes bancos, como Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America e UBS, que já utilizam inteligência artificial para melhorar seus serviços e aumentar a produtividade

Assistente de IA do Goldman Sachs já está sendo utilizado por cerca de 10 mil funcionários (Divulgação/Divulgação)