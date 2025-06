Zuckerberg recruta 'supertime' para desenvolver IA geral e superar concorrência no mercado

Mark Zuckerberg está recrutando uma nova equipe para desenvolver uma inteligência artificial (IA) para a Meta. Segundo a Bloomberg, ele tem feito reuniões em suas casas na Califórnia com pesquisadores e engenheiros para convencer especialistas a se juntarem ao projeto, que está sendo tratado como prioridade na Meta.

O objetivo do CEO é alcançar a chamada inteligência artificial geral (AGI), conceito que define sistemas capazes de executar diversas tarefas no mesmo nível de um ser humano. Se essa tecnologia for atingida, Zuckerberg quer integrá-la aos produtos da empresa, como o chatbot Meta AI e os óculos Ray-Ban AI.

A equipe, que internamente vem sendo chamada de "grupo de superinteligência", deve contar com cerca de 50 pessoas. Zuckerberg está recrutando quase todos os integrantes pessoalmente, incluindo o novo chefe da área de pesquisa em IA. Para acompanhar de perto o trabalho, reorganizou as mesas no escritório da Meta em Menlo Park para os novos funcionários ficarem próximos a ele.

O grupo está sendo criado em paralelo a um investimento bilionário na Scale AI, empresa que fornece dados para treinar modelos de inteligência artificial. De acordo com a Bloomberg, o fundador da Scale, Alexandr Wang, deve se juntar à nova equipe depois que o acordo for fechado. Será o maior investimento externo já feito pela Meta.

Investimentos em inteligência artificial e expectativas frustradas

Zuckerberg tem deixado claro que a inteligência artificial é o foco principal da empresa. Pessoas ouvidas pelo site dizem que ele entrou no 'modo fundador', passando a tomar decisões mais diretas e a se envolver com os detalhes do desenvolvimento dos produtos. A gestão mais próxima veio depois de frustrações com o desempenho dos modelos lançados neste ano.

Em abril, um dos modelos da Meta decepcionou. Zuckerberg já havia dito aos times que queria ter a melhor IA do mercado até o fim do ano. A cobrança aumentou a pressão sobre as equipes, que passaram a trabalhar em horários extras para alcançar as metas. Ainda assim, o desempenho foi criticado pelo líder.

Com isso, a Meta decidiu adiar o lançamento de seu maior modelo até agora, chamado Behemoth. A empresa dizia que ele seria superior às versões da OpenAI, Google e Anthropic, mas executivos passaram a duvidar dos avanços do sistema, segundo informações do The Wall Street Journal.

Novos planos e futuro da IA na Meta

Diante dos atrasos, Zuckerberg resolveu se envolver ainda mais no recrutamento. Criou um grupo no WhatsApp chamado 'Recruiting Party' para discutir nomes promissores com seus principais executivos. Ele mesmo tem feito o primeiro contato com vários dos candidatos.

A expectativa é que a nova equipe ajude a melhorar s modelos Llama e desenvolva ferramentas de IA mais avançadas para comandos de voz e personalização. Ainda não se sabe como o grupo de superinteligência vai atuar em relação aos times de IA já existentes. Algumas pessoas devem ser transferidas para a nova unidade.

Em conversas com possíveis contratados, Zuckerberg tem dito que a Meta está em posição melhor do que os concorrentes, pois seu negócio de publicidade gera caixa suficiente para bancar investimentos bilionários. Ele comentou que a empresa tem condições de financiar um centro de dados de múltiplos gigawatts, o que garantiria uma das maiores estruturas de servidores do mundo.