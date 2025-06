Meta negociou compra da Perplexity antes de investir US$ 14 bilhões na Scale AI

Antes de fechar um investimento bilionário na Scale AI, a Meta discutiu a aquisição da startup de busca com inteligência artificial Perplexity AI. As negociações, que não foram tornadas públicas oficialmente, fracassaram por divergências entre as partes, segundo a Bloomberg.

Ainda não há informações sobre os valores exatos discutidos com a Perplexity, mas a startup havia sido avaliada em US$ 14 bilhões após sua rodada mais recente de financiamento. Com a desistência, a Meta optou por seguir com um aporte de US$ 14,3 bilhões na Scale AI, empresa especializada em rotulagem de dados para treinar modelos de inteligência artificial. O acordo deu à Meta uma participação de 49% na Scale AI.

A movimentação reforça a estratégia de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que busca acelerar o desenvolvimento interno de IA da empresa por meio de aquisições e contratações agressivas. Zuckerberg tem demonstrado frustração com o ritmo atual de evolução dos projetos de IA da Meta.

Meta aumenta ofensiva por talentos e enfrenta resistência

O esforço da Meta tem incluído propostas milionárias para atrair profissionais do setor. A companhia conseguiu trazer o fundador e ex-CEO da Scale AI, Alexandr Wang, além de pesquisadores sêniores do Google DeepMind e da Sesame AI Inc., startup ainda em estágio inicial.

Mesmo assim, a ofensiva enfrenta resistência. O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou nesta semana em um podcast que membros de sua equipe foram abordados pela Meta com bônus de entrada de até US$ 100 milhões e pacotes de remuneração ainda maiores. Segundo Altman, os funcionários recusaram as ofertas.