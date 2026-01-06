Inteligência Artificial

X, empresa de Musk, vira alvo de investigação por uso de IA para gerar imagens sexualizadas

Autoridades do Reino Unido apuram denúncias de geração de imagens íntimas de mulheres e crianças por meio do Grok, ferramenta de inteligência artificial da plataforma

Reino Unido investiga X por uso do Grok para gerar imagens sexualizadas (Getty Images)

Reino Unido investiga X por uso do Grok para gerar imagens sexualizadas (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13h25.

A X, empresa de Elon Musk, virou alvo de uma investigação no Reino Unido após denúncias de que usuários recorreram ao chatbot de inteligência artificial Grok para gerar imagens sexualizadas de mulheres e crianças. As acusações foram divulgadas pelo jornal The Sun e repercutiram entre autoridades britânicas e entidades voltadas à proteção infantil.

A Ofcom, agência reguladora de mídia do país, disse que entrou em contato com a X e a xAI, braço de inteligência artificial de Musk, para verificar se houve descumprimento das leis de segurança online em vigor. O órgão também apura se os recursos oferecidos pelo Grok violam regras que proíbem a produção e a disseminação de conteúdos ilegais.

Evidências reunidas por ativistas e especialistas mostram que os usuários conseguiram enviar fotos ao chatbot e solicitar que ele "removesse roupas" ou transformasse as imagens em versões sexualizadas — em alguns casos, os pedidos foram supostamente atendidos. Há também relatos de geração de imagens envolvendo crianças.

Após a divulgação do caso, a X bloqueou o recurso de geração de imagens do Grok. Mesmo assim, autoridades britânicas apontam que os usuários ainda podem solicitar diretamente ao chatbot a criação de conteúdos ilegais dentro da plataforma.

No Reino Unido, a criação ou o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento (incluindo deepfakes criados via IA) é crime, com punições previstas em lei.

Em nota, um porta-voz da Ofcom afirmou que "combater danos ilegais online e proteger crianças continuam sendo prioridades urgentes". O órgão adicionou que pediu esclarecimentos formais à X e à xAI para entender quais medidas foram adotadas para garantir o cumprimento das leis do país. Com base nas respostas, o órgão decidirá se vai abrir uma investigação completa.

Na sexta-feira, 02, o Grok afirmou no X que "imagens retratando menores com roupas íntimas" foram geradas após falhas nas proteções da plataforma, e que estava corrigindo o problema com urgência. "A xAI possui salvaguardas, mas melhorias estão em andamento para bloquear totalmente tais solicitações", escreveu o assistente de IA.

Musk declarou que qualquer pessoa que utilize o Grok para produzir conteúdo ilegal estará sujeita às mesmas consequências aplicadas a usuários que publicam conteúdos ilícitos na plataforma. A conta de segurança da X informou que tem atuado para remover postagens ilegais, banir permanentemente contas envolvidas e cooperar com as autoridades locais sempre que necessário.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskInteligência artificialReino Unido
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

O que diferencia o Claude Code de outras IAs no mercado?

Gemini ganha novos recursos no Google TV; veja detalhes

O que falta para a China poder comprar chips da Nvidia após aval de Trump

Alexa turbinada com IA generativa já está entre nós

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O que diferencia o Claude Code de outras IAs no mercado?

Brasil

Médico da PF constatou apenas 'ferimentos leves' em Bolsonaro após queda

Pop

Cinco novas áreas de parques temáticos serão inauguradas em 2026

Mundo

Países europeus defendem Groenlândia e pedem que EUA cooperem