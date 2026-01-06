A X, empresa de Elon Musk, virou alvo de uma investigação no Reino Unido após denúncias de que usuários recorreram ao chatbot de inteligência artificial Grok para gerar imagens sexualizadas de mulheres e crianças. As acusações foram divulgadas pelo jornal The Sun e repercutiram entre autoridades britânicas e entidades voltadas à proteção infantil.

A Ofcom, agência reguladora de mídia do país, disse que entrou em contato com a X e a xAI, braço de inteligência artificial de Musk, para verificar se houve descumprimento das leis de segurança online em vigor. O órgão também apura se os recursos oferecidos pelo Grok violam regras que proíbem a produção e a disseminação de conteúdos ilegais.

Evidências reunidas por ativistas e especialistas mostram que os usuários conseguiram enviar fotos ao chatbot e solicitar que ele "removesse roupas" ou transformasse as imagens em versões sexualizadas — em alguns casos, os pedidos foram supostamente atendidos. Há também relatos de geração de imagens envolvendo crianças.

Após a divulgação do caso, a X bloqueou o recurso de geração de imagens do Grok. Mesmo assim, autoridades britânicas apontam que os usuários ainda podem solicitar diretamente ao chatbot a criação de conteúdos ilegais dentro da plataforma.

No Reino Unido, a criação ou o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento (incluindo deepfakes criados via IA) é crime, com punições previstas em lei.