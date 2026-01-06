X, empresa de Musk, vira alvo de investigação por uso de IA para gerar imagens sexualizadas

Reino Unido investiga X por uso do Grok para gerar imagens sexualizadas (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13h25.
A X, empresa de Elon Musk, virou alvo de uma investigação no Reino Unido após denúncias de que usuários recorreram ao chatbot de inteligência artificial Grok para gerar imagens sexualizadas de mulheres e crianças. As acusações foram divulgadas pelo jornal The Sun e repercutiram entre autoridades britânicas e entidades voltadas à proteção infantil.
A Ofcom, agência reguladora de mídia do país, disse que entrou em contato com a X e a xAI, braço de inteligência artificial de Musk, para verificar se houve descumprimento das leis de segurança online em vigor. O órgão também apura se os recursos oferecidos pelo Grok violam regras que proíbem a produção e a disseminação de conteúdos ilegais.
Evidências reunidas por ativistas e especialistas mostram que os usuários conseguiram enviar fotos ao chatbot e solicitar que ele "removesse roupas" ou transformasse as imagens em versões sexualizadas — em alguns casos, os pedidos foram supostamente atendidos. Há também relatos de geração de imagens envolvendo crianças.
Após a divulgação do caso, a X bloqueou o recurso de geração de imagens do Grok. Mesmo assim, autoridades britânicas apontam que os usuários ainda podem solicitar diretamente ao chatbot a criação de conteúdos ilegais dentro da plataforma.
No Reino Unido, a criação ou o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento (incluindo deepfakes criados via IA) é crime, com punições previstas em lei.
Em nota, um porta-voz da Ofcom afirmou que "combater danos ilegais online e proteger crianças continuam sendo prioridades urgentes". O órgão adicionou que pediu esclarecimentos formais à X e à xAI para entender quais medidas foram adotadas para garantir o cumprimento das leis do país. Com base nas respostas, o órgão decidirá se vai abrir uma investigação completa.
Na sexta-feira, 02, o Grok afirmou no X que "imagens retratando menores com roupas íntimas" foram geradas após falhas nas proteções da plataforma, e que estava corrigindo o problema com urgência. "A xAI possui salvaguardas, mas melhorias estão em andamento para bloquear totalmente tais solicitações", escreveu o assistente de IA.
Musk declarou que qualquer pessoa que utilize o Grok para produzir conteúdo ilegal estará sujeita às mesmas consequências aplicadas a usuários que publicam conteúdos ilícitos na plataforma. A conta de segurança da X informou que tem atuado para remover postagens ilegais, banir permanentemente contas envolvidas e cooperar com as autoridades locais sempre que necessário.