Pentágono usará IA Grok, de Elon Musk, para integrar dados do X ao governo dos EUA

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou uma parceria com o ecossistema de inteligência artificial de Elon Musk para integrar o chatbot Grok aos sistemas do governo federal. A iniciativa marca a entrada formal da xAI, empresa de IA do bilionário, na infraestrutura digital do Pentágono.

Segundo o comunicado oficial, as capacidades consideradas “de fronteira” da família de modelos Grok serão incorporadas ao GenAI.mil, plataforma de IA lançada recentemente pelo departamento. A expectativa é que, já no início de 2026, cerca de 3 milhões de funcionários militares e civis possam acessar ferramentas mais avançadas de IA de forma segura, inclusive para tarefas que envolvam informações sensíveis, mas não classificadas.

De acordo com a xAI, os sistemas poderão apoiar atividades administrativas em níveis federal, estadual e local, além de aplicações descritas como “casos críticos de missão” em operações militares na linha de frente.

O Pentágono afirmou que a parceria permitirá o uso das ferramentas da xAI em ambientes governamentais protegidos, sem violar protocolos de segurança. A promessa é ampliar a eficiência em tarefas rotineiras e acelerar processos de análise de informação.

Um dos diferenciais citados pelo Departamento de Defesa é a capacidade do Grok de analisar dados em tempo real. Como o chatbot tem acesso a informações públicas da rede social X, também controlada por Musk, o órgão avalia que isso pode gerar maior rapidez na percepção de cenários globais e no acompanhamento de eventos internacionais.

Em nota, a xAI indicou que a cooperação pode evoluir para usos mais sensíveis no futuro. A empresa afirmou que, por meio de uma parceria de longo prazo com o Departamento de Defesa, pretende disponibilizar “modelos fundacionais otimizados para o governo”, capazes de atender também a cargas de trabalho classificadas.

IA, segurança e histórico de Musk com o governo

O Departamento de Defesa declarou que continuará expandindo seu ecossistema de IA com foco em velocidade, segurança e superioridade na tomada de decisões. Para o órgão, o acordo representa mais um passo na estratégia dos Estados Unidos de acelerar a adoção de inteligência artificial no setor público.

A colaboração reforça a relação de longa data de Elon Musk com iniciativas governamentais. O empresário já atuou como conselheiro em programas federais e, durante a administração de Donald Trump, participou do chamado Departamento de Eficiência Governamental, criado para revisar processos e reduzir gastos na máquina pública.

Apesar do discurso otimista, o uso ampliado de IA em ambientes militares e governamentais segue levantando debates sobre segurança, dependência tecnológica e concentração de poder em poucas empresas do setor — temas que acompanham a expansão acelerada dessas ferramentas nos Estados Unidos.