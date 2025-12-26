Bilionários de tecnologia somam US$ 550 bi em um ano impulsionados pela inteligência artificial

Os bilionários mais ricos do setor de tecnologia nos Estados Unidos adicionaram mais de US$ 550 bilhões ao patrimônio líquido combinado em 2025, impulsionados pelo entusiasmo de investidores em torno da inteligência artificial. Dados da Bloomberg indicam que os dez principais fundadores e executivos de empresas de tecnologia encerraram o pregão da véspera de Natal, em Nova York, com quase US$ 2,5 trilhões em caixa, ações e outros investimentos.

O montante representa um salto em relação aos US$ 1,9 trilhão registrados no início do ano, em um período no qual o índice S&P 500, principal referência da bolsa americana, acumulou alta superior a 18%. A valorização reflete a aposta do mercado em empresas líderes no desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura de IA, apesar de alertas sobre uma possível bolha de investimentos.

Executivos do Vale do Silício, região da Califórnia que concentra empresas de tecnologia, foram beneficiados pelos centenas de bilhões de dólares investidos globalmente em chips especializados, data centers e novos produtos baseados em IA. Parte desses ganhos, no entanto, foi reduzida nos últimos meses diante de preocupações com a sustentabilidade desse ciclo de expansão.

Elon Musk manteve-se no topo do ranking, com um patrimônio que cresceu cerca de 50% no ano, alcançando US$ 645 bilhões. O empresário chegou a perder brevemente a liderança em setembro para Larry Ellison, fundador da Oracle, mas recuperou a posição. A alta ocorreu em um ano marcado pela aprovação de um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão na Tesla e pela valorização da SpaceX, estimada em US$ 800 bilhões.

Outro destaque foi Jensen Huang, fundador da Nvidia, fabricante de chips para IA que se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, com valor de mercado acima de US$ 4 trilhões. Huang ocupa a oitava posição entre os executivos de tecnologia mais ricos dos EUA, com patrimônio de US$ 156 bilhões. Registros regulatórios mostram que ele vendeu mais de US$ 1 bilhão em ações ao longo do ano.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, negociou cerca de US$ 5,6 bilhões em ações, enquanto Michael Dell se desfez de mais de US$ 2 bilhões em papéis da Dell Technologies. Já Mark Zuckerberg, da Meta, caiu no ranking após a recente queda das ações da empresa, em meio à cautela dos investidores com os elevados gastos em infraestrutura de IA e pacotes de remuneração para pesquisadores especializados.

Avanços em IA e oscilações no ranking

Larry Ellison viu sua fortuna crescer após a Oracle anunciar um acordo de US$ 300 bilhões para fornecimento de data centers à OpenAI. No entanto, dúvidas sobre o financiamento dessa expansão levaram as ações da empresa a recuar cerca de 40% desde o pico registrado em setembro.

Ellison e Zuckerberg foram ultrapassados pelos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, cujos patrimônios aumentaram US$ 270 bilhões e US$ 255 bilhões, respectivamente. O crescimento acompanha os avanços da empresa em modelos próprios de IA e no desenvolvimento de chips especializados.

Bill Gates, da Microsoft, foi o único integrante do grupo a encerrar o ano com patrimônio menor do que no início de 2024. A queda está associada à venda contínua de ações da empresa para financiar suas iniciativas filantrópicas.