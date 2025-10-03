Por que o Walmart quer contratar mais engenheiros com foco em IA?

O Walmart vai continuar contratando talentos em engenharia, mesmo ao ampliar o uso de agentes de inteligência artificial (IA) para automatizar o trabalho de seus funcionários, segundo a executiva de tecnologia global da rede, Sravana Karnati.

O foco em engenharia e agentes de IA acompanha declarações do CEO Doug McMillon de que “a IA vai mudar literalmente todos os empregos”. Alguns cargos e tarefas serão eliminados, enquanto outros serão criados.

O varejista segue contratando desenvolvedores. No mês passado, a empresa criou a posição de agent developer (“agente de desenvolvimento”, em português), para profissionais responsáveis por implementar agentes que automatizam fluxos de trabalho complexos.

“Continuamos ajustando nossa força de trabalho diante das novas realidades, mas ainda trabalhamos duro para encontrar os melhores talentos no mercado. Bons engenheiros sempre serão necessários”, afirmou Karnati.

Além disso, o Walmart vai investir em treinamento, recrutamento de engenheiros especializados e realocação de profissionais para funções que exigem habilidades exclusivamente humanas.

O movimento ocorre em meio a um mercado de TI mais retraído, no qual vagas se tornam mais difíceis devido à incerteza econômica. Muitos cargos de engenharia do Walmart agora exigem conhecimentos em IA.

Apesar de manter o quadro global estável nos próximos três anos, a composição das funções mudará significativamente. A empresa já utiliza agentes de IA para aumentar a produtividade de seus desenvolvedores. Entre os agentes, o “super agent” Wibey permite registrar novos agentes e divulgar suas funcionalidades para outros funcionários.

Alguns agentes automatizam a conformidade com normas de acessibilidade. Eles identificam 60% dos erros e corrigem 95% deles, o que multiplicou por oito a produtividade nessa área. A IA também auxilia na modernização de códigos legados, o que reduz a necessidade de consultar engenheiros seniores.

Mais de 95% dos desenvolvedores do Walmart utilizam ferramentas de assistência de codificação, como GitHub Copilot e JetBrains. No futuro, os agentes de IA devem interagir entre si, o que requer estratégias de gestão para equilibrar humanos e bots.

“Não podemos deixar um agente resolver todos os problemas sozinho. Humanos continuarão sendo envolvidos”, afirmou Karnati.

