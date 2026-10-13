Uma semana com os dots: vale a pena ter um agente pessoal do ChatGPT?

RESUMO ＋A EXAME testou por uma semana o dot, agente pessoal da OpenAI, na limpeza de e-mails, na criação de um calendário econômico e na organização da rotina. O agente assumiu quase todo o trabalho na caixa de entrada e montou o calendário inteiro por mensagens, sem uma linha de código. Algumas entregas foram mais lentas que os pedidos. O saldo foi positivo, e o teste vai continuar com outras tarefas.

A primeira coisa que o dot te pede é um nome. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer promessa de produtividade, o agente pessoal da OpenAI, dona do ChatGPT, quer saber como você vai chamá-lo.

Depois disso, o bate-papo entre humano e agente parece uma conversa no WhatsApp. O usuário manda texto ou áudio, reage às respostas e, na parte mais estranha e divertida da experiência, assiste ao agente trabalhando em um computador — que não é o seu.

Isso porque, nos dots, cada agente tem um computador próprio na nuvem, que continua ligado mesmo com o aplicativo fechado. É ali que ele navega por sites, abre ferramentas e monta as entregas, enquanto o usuário acompanha pela tela.

Em um teste de uma semana, a EXAME o usou para realizar tarefas diárias, como limpar a caixa de e-mails, organizar demandas pessoais e profissionais e montar do zero um calendário de eventos econômicos. A pergunta era se ele realmente ajudaria na rotina ou se só seria uma ferramenta com design fofo.

Ele ajudou. Os e-mails ficaram muito mais fáceis de domar, e um calendário completo de balanços de empresas e grandes lançamentos de tecnologia saiu inteiro de mensagens — mas a reportagem descobriu rápido que pedir leva segundos e receber, às vezes, leva um pouco mais.

Os dots rodam o GPT-6 Astra, segundo a OpenAI, e podem se conectar a mais de 4 mil aplicativos por plugins. O computador pessoal do usuário só entra na história se ele autorizar.

Meus e-mails, seus problemas

Todo mundo tem uma tarefa que fica para amanhã há meses — e a caixa de entrada costuma ser uma delas.

Foi ali que o dot mais fez diferença. Em vez de devolver uma lista de sugestões para aplicar à mão, o agente assumiu a triagem e fez quase tudo. Para a reportagem, sobrou a parte mais satisfatória do processo: apertar o botão de apagar de vez.

Um calendário sem uma linha de código

O calendário foi o teste de verdade. A EXAME pediu uma ferramenta privada, separada por país, com filtros por data e tipo de evento, horários no formato usado nas reportagens, como "às 9h de Brasília", e dados vindos só de fontes confiáveis ou de informações fornecidas pela própria redação.

O dot entregou a primeira versão. E aí veio o que acontece com qualquer um que descobre alguém disposto a ajudar: os pedidos aumentaram. Balanços de empresas de tecnologia e inteligência artificial. Grandes lançamentos. Cobertura até o fim de novembro. Um visual diferente. Os eventos que estavam faltando.

Ninguém escreveu código. Para ter um filtro, bastava pedir o filtro. Para mudar a aparência, bastava descrever a mudança. O agente mandava uma versão nova, e a conversa seguia dali.

É nesse vaivém que o dot deixa de parecer o ChatGPT de sempre. O usuário descreve uma ferramenta que quer usar e a vê tomar forma, pedido a pedido, o tipo de uso que explica a corrida das big techs pelos agentes pessoais.

Em defesa do dot, boa parte das revisões não foi culpa dele, já que o pedido mudou no meio do caminho. Ainda assim, datas, horários e eventos precisaram ser conferidos antes de qualquer uso no trabalho.

A parte da espera

Mandar uma mensagem leva segundos. Pesquisar, abrir ferramentas e montar uma entrega levam um pouco mais — e essa diferença é sentida no dia a dia.

Quando a tarefa pode correr em segundo plano, tudo bem, dá para pedir, fazer outra coisa e voltar depois. Mas, quando a resposta é necessária naquele minuto, sobra ficar olhando para a tela à espera do agente, e a promessa de delegar perde um pouco da graça.

Há ainda um modo em que o dot trabalha sem ser chamado, a pesquisa proativa, em que procura formas de ajudar a partir dos aplicativos conectados. Nesse modo, segundo a OpenAI, ele só lê os dados e não envia mensagens nem altera arquivos.

Vale pagar pelo dot?

Se cabe no orçamento, sim. Em uma semana, o agente encontrou lugar em tarefas concretas da rotina, sem precisar resolver tudo sozinho para valer a pena.

Uma semana, porém, ainda foi pouco. A EXAME vai continuar testando o dot em outras tarefas para ver até onde ele vai.

O agente está incluído no plano Pro, de US$ 200 por mês, e no Business Premium, com liberação gradual. Quem paga o Plus, de US$ 20, ainda não tem um dot para chamar pelo nome.