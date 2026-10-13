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OpenAI identifica funcionário suspeito de instalar gravador escondido em escritório

Empresa afirma que equipamento foi analisado com ajuda de modelos de inteligência artificial; caso foi encaminhado ao FBI, que realizou uma prisão

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18h40.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 18h43.

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RESUMO ＋

A OpenAI informou ter encontrado um dispositivo de gravação escondido em um de seus escritórios e demitiu o funcionário apontado como responsável pela instalação. O caso foi encaminhado ao FBI, que realizou uma prisão. A empresa afirma ter usado seus próprios modelos de inteligência artificial para analisar o equipamento e diz não ter encontrado indícios de acesso indevido ou extração de código-fonte, pesos dos modelos ou dados de clientes. A investigação continua em andamento.

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, informou nesta terça-feira, 13, ter encontrado um dispositivo de gravação sofisticado escondido em um de seus escritórios. Segundo a companhia, um funcionário foi identificado como responsável pela instalação do equipamento e acabou demitido. O caso foi encaminhado ao FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, que realizou uma prisão. A investigação continua em andamento.

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Em publicação na rede social X, antigo Twitter, a empresa afirmou que utilizou seus próprios modelos de inteligência artificial (IA) para analisar o dispositivo e identificar sua origem. A companhia não apresentou, no relato, detalhes técnicos sobre o equipamento nem esclareceu publicamente a motivação atribuída ao funcionário.

De acordo com a OpenAI, o dispositivo havia sido instalado alguns dias antes de ser descoberto. A empresa afirma que a identificação do responsável levou à demissão do funcionário e que as autoridades foram acionadas para apurar o caso.

A companhia declarou que, até o momento, não encontrou indícios de acesso indevido ou extração de pesos dos modelos de IA, código-fonte ou dados de clientes. Os pesos são parâmetros numéricos que determinam como um modelo processa informações e produz respostas. Esses componentes estão entre os elementos técnicos importantes para o funcionamento dos sistemas de inteligência artificial.

A empresa não detalhou quais evidências foram examinadas para descartar, até o momento, o acesso ou a retirada desses materiais. Como a investigação segue em curso, a ausência de indícios relatados pela companhia não equivale a uma conclusão definitiva sobre todas as possíveis consequências do episódio.

Inteligência artificial na investigação de ameaças internas

A OpenAI afirmou que continuará colaborando com as autoridades e que seus protocolos de segurança são projetados para lidar com diferentes tipos de ameaça, incluindo riscos internos, crimes cibernéticos e ações atribuídas a Estados nacionais.

A empresa também apresentou o episódio como um exemplo do uso de seus próprios sistemas para identificar ameaças sofisticadas. Segundo a OpenAI, seus modelos de inteligência artificial contribuíram para a análise do dispositivo e para a identificação de sua origem. A companhia, porém, não divulgou informações suficientes para avaliar de forma independente o papel desempenhado pela tecnologia na investigação.

O caso ocorre em um contexto no qual empresas de inteligência artificial precisam proteger não apenas informações de clientes, mas também código-fonte, parâmetros de modelos e outros ativos técnicos considerados estratégicos. A eventual exposição desses recursos pode representar riscos operacionais e comerciais, embora a OpenAI não tenha relatado evidências de que isso tenha ocorrido neste episódio.

A investigação conduzida com a participação do FBI deverá esclarecer as circunstâncias da instalação do equipamento, a finalidade da gravação e a eventual existência de outros envolvidos. Até a divulgação de novas informações, não há confirmação pública de que dados de clientes ou componentes dos modelos tenham sido comprometidos.

Perguntas frequentes

O que a OpenAI encontrou em seu escritório? ＋

A empresa informou ter encontrado um dispositivo de gravação sofisticado escondido em um de seus escritórios. O equipamento teria sido instalado alguns dias antes de ser descoberto.

Quem foi responsabilizado pela instalação do dispositivo? ＋

Segundo a OpenAI, um funcionário foi identificado como responsável pela instalação do equipamento e acabou demitido.

O FBI está investigando o caso? ＋

Sim. O caso foi encaminhado ao FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, que realizou uma prisão. A investigação continua em andamento.

Como a inteligência artificial foi usada na investigação? ＋

A OpenAI afirmou ter utilizado seus próprios modelos de inteligência artificial para analisar o dispositivo e identificar sua origem. A empresa não divulgou detalhes suficientes para avaliar de forma independente o papel da tecnologia.

Houve vazamento de dados de clientes? ＋

A OpenAI declarou que não encontrou, até o momento, indícios de acesso indevido ou extração de dados de clientes. A empresa não apresentou detalhes sobre as evidências examinadas, e a investigação ainda está em andamento.

O código-fonte ou os modelos de IA foram comprometidos? ＋

Segundo a companhia, não foram encontrados indícios de acesso indevido ou extração do código-fonte ou dos pesos dos modelos de inteligência artificial. Ainda não há uma conclusão definitiva sobre todas as possíveis consequências do episódio.

O que são os pesos dos modelos de inteligência artificial? ＋

São parâmetros numéricos que determinam como um modelo processa informações e produz respostas. Esses parâmetros estão entre os elementos técnicos importantes para o funcionamento dos sistemas de inteligência artificial.

A investigação já foi concluída? ＋

Não. A investigação continua em andamento e deverá esclarecer as circunstâncias da instalação do equipamento, a finalidade da gravação e a eventual existência de outros envolvidos.

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