OpenAI identifica funcionário suspeito de instalar gravador escondido em escritório

RESUMO ＋ A OpenAI informou ter encontrado um dispositivo de gravação escondido em um de seus escritórios e demitiu o funcionário apontado como responsável pela instalação. O caso foi encaminhado ao FBI, que realizou uma prisão. A empresa afirma ter usado seus próprios modelos de inteligência artificial para analisar o equipamento e diz não ter encontrado indícios de acesso indevido ou extração de código-fonte, pesos dos modelos ou dados de clientes. A investigação continua em andamento.

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, informou nesta terça-feira, 13, ter encontrado um dispositivo de gravação sofisticado escondido em um de seus escritórios. Segundo a companhia, um funcionário foi identificado como responsável pela instalação do equipamento e acabou demitido. O caso foi encaminhado ao FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, que realizou uma prisão. A investigação continua em andamento.

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, a empresa afirmou que utilizou seus próprios modelos de inteligência artificial (IA) para analisar o dispositivo e identificar sua origem. A companhia não apresentou, no relato, detalhes técnicos sobre o equipamento nem esclareceu publicamente a motivação atribuída ao funcionário.

De acordo com a OpenAI, o dispositivo havia sido instalado alguns dias antes de ser descoberto. A empresa afirma que a identificação do responsável levou à demissão do funcionário e que as autoridades foram acionadas para apurar o caso.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside one of our offices. We used our models to understand the device and where it had come from, identifying that a specific employee had planted it a few days earlier. We referred the matter to the FBI, and we’re grateful to the agents and prosecutors who moved quickly to make an arrest. The FBI’s investigation is ongoing and we will continue to support their work. At this time, we have no indications of this individual inappropriately accessing or exfiltrating model weights, source code, or customer data. The employee was terminated. We take protecting our technology, data, and people seriously, and as a matter of national importance. Our security program is designed to protect against a wide range of threat actors, from insider risks to cybercriminals to nation states, and this case is an example of how AI can help address these sophisticated security threats. — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026

A companhia declarou que, até o momento, não encontrou indícios de acesso indevido ou extração de pesos dos modelos de IA, código-fonte ou dados de clientes. Os pesos são parâmetros numéricos que determinam como um modelo processa informações e produz respostas. Esses componentes estão entre os elementos técnicos importantes para o funcionamento dos sistemas de inteligência artificial.

A empresa não detalhou quais evidências foram examinadas para descartar, até o momento, o acesso ou a retirada desses materiais. Como a investigação segue em curso, a ausência de indícios relatados pela companhia não equivale a uma conclusão definitiva sobre todas as possíveis consequências do episódio.

Inteligência artificial na investigação de ameaças internas

A OpenAI afirmou que continuará colaborando com as autoridades e que seus protocolos de segurança são projetados para lidar com diferentes tipos de ameaça, incluindo riscos internos, crimes cibernéticos e ações atribuídas a Estados nacionais.

A empresa também apresentou o episódio como um exemplo do uso de seus próprios sistemas para identificar ameaças sofisticadas. Segundo a OpenAI, seus modelos de inteligência artificial contribuíram para a análise do dispositivo e para a identificação de sua origem. A companhia, porém, não divulgou informações suficientes para avaliar de forma independente o papel desempenhado pela tecnologia na investigação.

O caso ocorre em um contexto no qual empresas de inteligência artificial precisam proteger não apenas informações de clientes, mas também código-fonte, parâmetros de modelos e outros ativos técnicos considerados estratégicos. A eventual exposição desses recursos pode representar riscos operacionais e comerciais, embora a OpenAI não tenha relatado evidências de que isso tenha ocorrido neste episódio.

A investigação conduzida com a participação do FBI deverá esclarecer as circunstâncias da instalação do equipamento, a finalidade da gravação e a eventual existência de outros envolvidos. Até a divulgação de novas informações, não há confirmação pública de que dados de clientes ou componentes dos modelos tenham sido comprometidos.