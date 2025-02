Tencent lança modelo de IA Turbo S com "pensamentos instantâneos"

A Tencent anunciou nesta quinta-feira, 27, o lançamento do modelo de inteligência artificial Turbo S de pensamento rápido, que faz parte da nova geração de Tencent Hunyuan. O modelo irá se tornar a base central da série Hunyuan no futuro e irá fornecer recursos para modelos derivados em campos como raciocínio e códigos.

De acordo com a empresa, a ideia é que a nova IA seja diferente de modelos como DeepSeek-R1 ou que tem “pensamento lento”. A ferramenta recém-lançada pela Tencent dá “resposta instantânea” e reduz o atraso da palavra em até 40%, diz a Tencent.

A empresa informou que o Turbo S teve desempenho comparável ao de modelos líderes no setor, como o DeepSeek V3, GPT 4o (da OpenAI) e Claude (da Anthropic) em alguns campos, como matemática e raciocínio. A Tencent disse também que o custo de implantação do modelo caiu, bem como o de treinamento e inferência.

Desenvolvedores e usuários podem acessar o Turbo S por meio da API no Tencent Cloud e o experimentar de forma gratuita por uma semana. Depois, o preço é de 0,8 yuan (o equivalente a R$ 0,64) a cada milhão de input de entrada.

O lançamento vem em momento de crescente competitividade da indústria chinesa de IA. Em janeiro, o grupo Alibaba lançou seu modelo de IA, Qwen 2.5 e afirmou também que ele superava o V3 da DeepSeek.

A startup chinesa que fez sucesso no início deste ano com seu modelo R1, capaz de competir com grandes empresas de IA dos Estados Unidos com uma fração dos recursos, agora, acelera esforços para entregar o modelo R2. Inicialmente, lançamento da IA estava previsto para maio. A empresa espera que a ferramenta seja capaz de produzir melhor codificação e raciocinar em outras linguagens para além do inglês.