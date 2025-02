OpenAI lança GPT-4.5 com melhorias em escrita e menos alucinações

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 13, o lançamento do GPT-4.5, seu mais novo modelo de inteligência artificial. Disponível inicialmente como um preview de pesquisa, ele é descrito pela empresa como seu modelo mais amplo e com maior conhecimento até agora.

No entanto, a OpenAI ressalta que ele não é um modelo de fronteira, ou seja, não traz avanços significativos em comparação com versões anteriores.

Segundo um documento interno vazado antes do anúncio, o GPT-4.5 melhora a eficiência computacional do GPT-4 em mais de 10 vezes, mas ainda fica atrás dos modelos experimentais o1, o3-mini e deep research em avaliações de desempenho.

Melhorias e limitações

A principal promessa do GPT-4.5 está na sua capacidade de escrita aprimorada, maior precisão factual e uma "personalidade refinada" em comparação com modelos anteriores. Além disso, a OpenAI afirma que o modelo alucina menos do que o GPT-4o e tem um índice de erros ligeiramente menor do que o modelo o1.

O treinamento do GPT-4.5 utilizou técnicas de supervisão inéditas, combinadas com métodos já conhecidos, como aprendizado por reforço a partir de feedback humano (RLHF) e ajustes supervisionados (SFT), os mesmos aplicados ao GPT-4o.

O futuro da OpenAI: GPT-5 a caminho

Relatórios recentes indicam que a OpenAI já tem planos para lançar o GPT-5 até o final de maio. O CEO da empresa, Sam Altman, descreveu o próximo modelo como um sistema que integrará diversas tecnologias da OpenAI, incluindo o modelo de raciocínio o3, anunciado em dezembro.

A OpenAI também segue sua estratégia de unificar seus grandes modelos de linguagem para avançar rumo ao conceito de inteligência artificial geral (AGI).

Mais detalhes sobre o lançamento do GPT-4.5 devem ser revelados durante uma transmissão ao vivo da OpenAI ainda nesta terça-feira.

OpenAI expande acesso ao GPT-4.5

Assim como aconteceu com o Operator, ferramenta da OpenAI que permite interações avançadas na web, o GPT-4.5 será inicialmente restrito aos assinantes do ChatGPT Pro, o plano premium do serviço.