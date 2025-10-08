Startup de IA que automatiza o Excel: descubra como pode afetar seu trabalho

A AlphaSense, plataforma de inteligência de negócios avaliada em US$ 4 bilhões, anunciou a compra da Carousel — startup de Nova York que desenvolveu um assistente de IA capaz de gerar planilhas financeiras e criar modelos diretamente no Microsoft Excel.

Fundada em 2023 por Daniel Wolf e Jude Rizzo e integrante da turma de inverno de 2024 da Y Combinator, a Carousel ficou conhecida por automatizar tarefas manuais de analistas, como extração de dados de PDFs, formatação de modelos e explicação de fórmulas complexas.

O CEO da AlphaSense, Jack Kokko, disse ao Business Insider que o time da Carousel será totalmente integrado à companhia e passará a desenvolver ferramentas de geração de planilhas com IA. A AlphaSense, criada em 2011, ultrapassou recentemente US$ 500 milhões em receita recorrente anual e atende 6,5 mil clientes corporativos.

“O Carousel elimina as partes mais tediosas do trabalho de um analista. Agora, com IA, eles poderão focar em análise estratégica, não em tarefas repetitivas”, afirmou a empresa no comunicado.

A aquisição vem na esteira de um forte ciclo de crescimento impulsionado pela IA generativa. Em 2024, a AlphaSense já havia comprado a Tegus, especializada em dados financeiros e ferramentas de pesquisa, por US$ 930 milhões. Segundo Kokko, a nova compra reforça o foco da empresa no setor financeiro e amplia as possibilidades de automação em modelagem e análise.

Com a integração da Carousel, os usuários da AlphaSense poderão construir modelos completos a partir de comandos conversacionais, eliminando várias etapas manuais. O impacto deve ser maior entre analistas juniores e de nível intermediário.

“A IA não está substituindo analistas, está dando superpoderes a eles”, disse Kokko.

Ele comparou a adoção da IA ao impacto histórico do Excel no setor:

“O Excel não substituiu analistas — multiplicou o número deles. A IA fará o mesmo, permitindo modelar mais cenários em menos tempo.”

