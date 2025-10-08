No Brasil, profissionais de RH lideram o uso da IA no trabalho, aponta pesquisa do LinkedIn

Ana Claudia Plihal, do LinkedIn Brasil: “Os profissionais brasileiros de RH estão integrando a inteligência artificial em seu cotidiano para impulsionar suas carreiras, enxergando a tecnologia como um motor de crescimento e não como uma ameaça” (LinkedIn/Divulgação)
Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h34.
Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 12h28.
A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa no mercado de trabalho e já faz parte da rotina de grande parte dos profissionais de Recursos Humanos no Brasil. Uma nova pesquisa global conduzida pelo LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, mostra que o país se destaca como líder na adoção da tecnologia.
Segundo o levantamento, 46% dos profissionais brasileiros de RH afirmam usar a IA diariamente em suas funções — índice bem acima da média global de 29% e o mais alto entre os 14 países analisados. Além disso, 44% deles já recorrem a ferramentas de IA para tomar decisões importantes de carreira, como aceitar uma nova oferta de emprego ou buscar uma promoção.
“A pesquisa confirma que o Brasil não está apenas acompanhando a revolução da IA, mas ocupa uma posição de liderança influenciada positivamente por uma mentalidade de proatividade e otimismo”, afirma Ana Claudia Plihal, executiva de soluções de talentos do LinkedIn Brasil.
A pesquisa foi realizada pela Censuswide entre 04 e 29 de julho de 2025, com 19.268 profissionais de 14 países, sendo 3.275 da área de RH. No Brasil, participaram 1.001 profissionais, dos quais 216 atuam em Recursos Humanos.
O estudo mostra que 86% dos profissionais de RH no Brasil acreditam que a IA vai melhorar o seu dia a dia, o maior índice entre todos os países pesquisados. Esse entusiasmo é acompanhado de uma disposição para aprender: 85% dizem se divertir ao experimentar novas ferramentas e explorar funcionalidades da tecnologia, ficando atrás apenas da Arábia Saudita (88%).
Essa mentalidade também se traduz em menor percepção de risco. Apenas 28% dos brasileiros se sentem sobrecarregados pela integração da IA no trabalho, nove pontos percentuais abaixo da média global (37%). Para eles, a tecnologia aparece como aliada estratégica, e não como fonte de estresse.
Mais do que agilizar tarefas, a IA também é vista como um catalisador de crescimento profissional.
No Brasil, 74% dos profissionais de RH acreditam que a tecnologia pode ampliar oportunidades de carreira para pessoas de diferentes origens e experiências. O país ocupa o terceiro lugar nesse quesito, atrás apenas da Índia (76%) e dos Emirados Árabes Unidos (80%).
“Os profissionais brasileiros de RH estão integrando a inteligência artificial em seu cotidiano para impulsionar suas carreiras, enxergando a tecnologia como um motor de crescimento e não como uma ameaça”, diz Plihal.