No Brasil, profissionais de RH lideram o uso da IA no trabalho, aponta pesquisa do LinkedIn

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa no mercado de trabalho e já faz parte da rotina de grande parte dos profissionais de Recursos Humanos no Brasil. Uma nova pesquisa global conduzida pelo LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, mostra que o país se destaca como líder na adoção da tecnologia.

Segundo o levantamento, 46% dos profissionais brasileiros de RH afirmam usar a IA diariamente em suas funções — índice bem acima da média global de 29% e o mais alto entre os 14 países analisados. Além disso, 44% deles já recorrem a ferramentas de IA para tomar decisões importantes de carreira, como aceitar uma nova oferta de emprego ou buscar uma promoção.

“A pesquisa confirma que o Brasil não está apenas acompanhando a revolução da IA, mas ocupa uma posição de liderança influenciada positivamente por uma mentalidade de proatividade e otimismo”, afirma Ana Claudia Plihal, executiva de soluções de talentos do LinkedIn Brasil.

A pesquisa foi realizada pela Censuswide entre 04 e 29 de julho de 2025, com 19.268 profissionais de 14 países, sendo 3.275 da área de RH. No Brasil, participaram 1.001 profissionais, dos quais 216 atuam em Recursos Humanos.

Otimismo como diferencial competitivo

O estudo mostra que 86% dos profissionais de RH no Brasil acreditam que a IA vai melhorar o seu dia a dia, o maior índice entre todos os países pesquisados. Esse entusiasmo é acompanhado de uma disposição para aprender: 85% dizem se divertir ao experimentar novas ferramentas e explorar funcionalidades da tecnologia, ficando atrás apenas da Arábia Saudita (88%).

Essa mentalidade também se traduz em menor percepção de risco. Apenas 28% dos brasileiros se sentem sobrecarregados pela integração da IA no trabalho, nove pontos percentuais abaixo da média global (37%). Para eles, a tecnologia aparece como aliada estratégica, e não como fonte de estresse.

Expansão de oportunidades

Mais do que agilizar tarefas, a IA também é vista como um catalisador de crescimento profissional.

No Brasil, 74% dos profissionais de RH acreditam que a tecnologia pode ampliar oportunidades de carreira para pessoas de diferentes origens e experiências. O país ocupa o terceiro lugar nesse quesito, atrás apenas da Índia (76%) e dos Emirados Árabes Unidos (80%).

“Os profissionais brasileiros de RH estão integrando a inteligência artificial em seu cotidiano para impulsionar suas carreiras, enxergando a tecnologia como um motor de crescimento e não como uma ameaça”, diz Plihal.