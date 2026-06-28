Startup fecha parceria com Nvidia para construir data center de IA e mira US$ 30 bi

A Firmus Technologies, empresa australiana de infraestrutura para inteligência artificial (IA), anunciou sua entrada no mercado da Indonésia com a construção de seu primeiro data center no país.

O projeto será desenvolvido em parceria com a Nvidia e a DayOne e poderá gerar entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões em contratos de capacidade contratada (offtake agreements) ao longo dos seis primeiros anos da iniciativa.

Segundo a Bloomberg, o empreendimento será instalado em Batam, ilha indonésia localizada próxima a Singapura, e faz parte de uma parceria de oito anos firmada com a fabricante americana de chips. O campus terá capacidade de 360 megawatts e foi concebido para atender empresas que desenvolvem aplicações nativas de inteligência artificial, reforçando a expansão da infraestrutura voltada ao setor na Ásia-Pacífico.

Projeto começa a operar em 2027

Segundo a companhia, a construção do complexo está a cargo da DayOne, enquanto a Firmus será responsável por comercializar a capacidade computacional baseada na arquitetura da Nvidia. A previsão é que o data center entre em operação no primeiro trimestre de 2027.

Diferentemente dos projetos que desenvolve na Austrália — voltados para grandes provedores de computação em nuvem, conhecidos como hyperscalers —, a unidade em Batam será um ambiente multitenant, permitindo que diferentes empresas compartilhem a infraestrutura destinada a cargas de trabalho de IA.

O acordo também prevê um modelo de compartilhamento de receitas e suporte financeiro que dará à Firmus acesso à infraestrutura da Nvidia para atender seus clientes. A parceria contempla até 170 mil aceleradores de IA da Nvidia previstos para 2027 e 2028.

Expansão acompanha corrida global por infraestrutura de IA

A expectativa da empresa é fechar entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões em contratos de capacidade durante os primeiros seis anos da parceria, impulsionada pela forte demanda por infraestrutura para treinamento e operação de modelos de inteligência artificial.

O investimento reforça a estratégia da Nvidia de ampliar sua presença em grandes projetos de infraestrutura para IA fora dos Estados Unidos, em um momento de crescimento acelerado da demanda por capacidade computacional na Ásia.

Empresa prepara expansão após rodada bilionária

A Firmus ganhou destaque nos últimos anos com o crescimento do mercado de IA. Avaliada em US$ 5,5 bilhões após uma rodada de investimentos liderada pela Coatue Management, com participação da própria Nvidia, a startup é apontada como candidata a uma oferta pública inicial (IPO) ainda neste ano, embora seus executivos não confirmem o plano.

Em entrevista à Bloomberg, o co-CEO Tim Rosenfield afirmou que a volatilidade recente das ações ligadas ao setor de IA, causada por dúvidas sobre a demanda por chips, não altera a estratégia da empresa.

"Estamos construindo o negócio com base na demanda que vemos dos clientes e nos contratos que estamos fechando. O acesso a financiamento continua extremamente sólido", afirmou o executivo.

Da mineração de Bitcoin aos data centers de IA

A Firmus iniciou suas operações em 2019, no estado australiano da Tasmânia, atuando na mineração de Bitcoin. Desde então, redirecionou seu foco para infraestrutura de inteligência artificial, acompanhando a explosão da demanda por data centers especializados.

Além do projeto na Indonésia, a empresa mantém um amplo pipeline de empreendimentos na Austrália e em Singapura. Em 2025, anunciou uma parceria com a CDC Data Centres para desenvolver até 1,6 gigawatt de capacidade em data centers australianos até 2028, todos equipados com tecnologia da Nvidia.

A companhia também informou anteriormente que um dos projetos desenvolvidos nessa parceria já garantiu um contrato com um grande provedor global de computação em nuvem, embora o nome do cliente permaneça sob sigilo.