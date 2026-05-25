IA é o maior tsunami da história, diz John Doerr, investidor de Google e Amazon

Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 05h01.
A inteligência artificial generativa é “a maior coisa de todos os tempos”, segundo John Doerr, um dos investidores mais conhecidos do Vale do Silício e responsável por apostas iniciais em empresas como Google e Amazon.
Em entrevista ao Wall Street Journal, Doerr afirmou que a atual revolução da IA supera ondas anteriores de inovação, como o computador pessoal, os microchips, a internet, os navegadores, o iPhone e a computação em nuvem.
“Maior coisa de todos os tempos. Desde tudo”, disse Doerr ao ser perguntado sobre qual seria a comparação mais adequada para a revolução da IA.
Para o investidor, a inteligência artificial ainda foi subestimada. “Não sabemos como a IA vai moldar o novo mundo da educação, do emprego, da saúde — da vida como a conhecemos”, afirmou.
Doerr usa a palavra “tsunami” para descrever grandes ondas tecnológicas. Segundo ele, esses ciclos aparecem em intervalos aproximados de 13 anos.
A sequência começa em 1980, com a revolução dos computadores pessoais e dos microchips. Depois vieram os navegadores e a internet, seguidos pelo iPhone e pela computação em nuvem.
Agora, para Doerr, a inteligência artificial generativa representa a maior dessas ondas.
“Apenas três anos depois do lançamento do ChatGPT, 50% dos americanos dizem usar IA generativa, e a criação de valor está fora de escala”, disse.
Doerr afirmou ao WSJ que seu foco atual é acelerar empreendedores que usam inteligência artificial para enfrentar alguns dos problemas mais difíceis da atualidade.
Entre eles, citou a transição climática e a transformação da saúde.
O investidor entrou na Kleiner Perkins Caufield & Byers em 1980, tornou-se chairman da firma em 2016 e hoje investe por meio de seu family office. Ele também integra o conselho da Alphabet, controladora do Google.
Segundo Doerr, seu trabalho como investidor é “encontrar, financiar e acelerar” empreendedores capazes de usar tecnologia para criar novas empresas.
Ao falar sobre empreendedores, Doerr disse que a primeira pergunta que faz é se aceitaria “entrar em apuros” com aquela pessoa.
Segundo ele, por mais bem-sucedida que uma empresa pareça do lado de fora, construir uma companhia é sempre uma disputa difícil.
“A verdade é que você tira a tampa da lata e, por dentro, é uma lata de minhocas”, afirmou.
Para Doerr, os melhores fundadores enxergam o mundo de forma diferente, dominam tecnologia, sabem montar times e conseguem vender sua visão a funcionários, clientes e investidores.
Doerr citou Jeff Bezos e os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, como alguns dos empreendedores que mais o ensinaram.
Ele conheceu Bezos em 1996, nos primeiros escritórios da Amazon. Segundo Doerr, o fundador era ambicioso, frugal e obcecado pelo cliente.
Três anos depois, em 1999, Doerr conheceu Page e Brin na garagem onde o Google nasceu, em Menlo Park.
Na época, investiu US$ 12 milhões na empresa em troca de 12% de participação. O Google foi avaliado em US$ 100 milhões naquela rodada.
Segundo Doerr, muitos consideraram o preço alto. Hoje, a companhia tem valor de mercado de US$ 3,89 trilhões, de acordo com os dados citados pelo WSJ.
“O que me fez cair da cadeira foi o tamanho do pensamento de Larry e Sergey”, disse Doerr. “Eles viram algo que o resto de nós ainda não tinha visto.”
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