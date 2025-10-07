Startup de banco de dados cresce 500% em um ano e se torna referência em IA

Startup de banco de dados open source se torna referência para aplicativos de IA e vibe coding (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12h33.
A startup de banco de dados open source Supabase anunciou uma nova rodada de investimento Série E de US$ 100 milhões, liderada pela Accel e Peak XV, que elevou sua avaliação para US$ 5 bilhões.
O anúncio chega apenas quatro meses após o fechamento de uma Série D de US$ 200 milhões, também liderada pela Accel — e sete meses depois de uma Série C de US$ 80 milhões comandada pela Peak XV e Craft Ventures.
No total, a Supabase levantou US$ 380 milhões em um ano, registrando valorização superior a 500%, segundo estimativas da PitchBook. Fundada em 2020 por Paul Copplestone e Ant Wilson, a empresa surgiu como uma alternativa open source ao Firebase, do Google.
Assim, ela oferece uma plataforma baseada em Postgres com recursos avançados de autenticação, APIs automáticas, armazenamento de arquivos e ferramentas vetoriais — essenciais para o desenvolvimento de aplicativos de IA.
Com uma base de mais de 4 milhões de desenvolvedores, a Supabase se tornou a favorita de startups de “vibe coding” e de grandes nomes do setor, como Figma, Replit, Cursor e Claude Code. Além disso, a empresa permitirá que membros da comunidade também comprem ações como parte da nova rodada de financiamento, reforçando seu modelo colaborativo.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga