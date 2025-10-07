Startup de banco de dados cresce 500% em um ano e se torna referência em IA

A startup de banco de dados open source Supabase anunciou uma nova rodada de investimento Série E de US$ 100 milhões, liderada pela Accel e Peak XV, que elevou sua avaliação para US$ 5 bilhões.

O anúncio chega apenas quatro meses após o fechamento de uma Série D de US$ 200 milhões, também liderada pela Accel — e sete meses depois de uma Série C de US$ 80 milhões comandada pela Peak XV e Craft Ventures.

No total, a Supabase levantou US$ 380 milhões em um ano, registrando valorização superior a 500%, segundo estimativas da PitchBook. Fundada em 2020 por Paul Copplestone e Ant Wilson, a empresa surgiu como uma alternativa open source ao Firebase, do Google.

Assim, ela oferece uma plataforma baseada em Postgres com recursos avançados de autenticação, APIs automáticas, armazenamento de arquivos e ferramentas vetoriais — essenciais para o desenvolvimento de aplicativos de IA.

Com uma base de mais de 4 milhões de desenvolvedores, a Supabase se tornou a favorita de startups de “vibe coding” e de grandes nomes do setor, como Figma, Replit, Cursor e Claude Code. Além disso, a empresa permitirá que membros da comunidade também comprem ações como parte da nova rodada de financiamento, reforçando seu modelo colaborativo.

