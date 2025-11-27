Startup cria Airbnb de supercomputadores para cortar custos de quem comprou GPUs demais

A startup San Francisco Compute, baseada na cidade de mesmo nome na Califórnia, levantou US$ 40 milhões em uma rodada de financiamento Série A, liderada pelos fundos DCVC e Wing Venture Capital. Avaliada agora em US$ 300 milhões, a empresa propõe uma alternativa ao modelo de contratação de infraestrutura encontrado no mercado por desenvolvedores de inteligência artificial.

Hoje, empresas de IA oferecem serviços com preços baseados no uso, mas são obrigadas a assinar contratos longos e inflexíveis para acesso a GPUs – os processadores gráficos necessários para treinar e operar modelos. Isso gera um risco financeiro: os custos de computação podem ultrapassar a receita obtida com os serviços.

Nesse cenário, a SF Compute tenta resolver o desequilíbrio com um mercado de compra e revenda de capacidade computacional. Desse modo, startups e pesquisadores adquirem antecipadamente poder de processamento, mas podem sublocar o excedente. A plataforma, que funciona como um marketplace, já gerencia mais de US$ 100 milhões em hardware operado por terceiros, lucrando cerca de 10% por transação.

O modelo é semelhante ao do Airbnb: a empresa não possui os equipamentos, mas organiza sua alocação. Para o CEO e cofundador Evan Conrad, o sistema pode mitigar uma bolha no setor de IA. Ele argumenta que, mesmo em períodos de crise, o aumento das transações ajuda a manter a receita.

Origem da ideia

Fundada em 2023 por Conrad e Alex Gajewski, que já deixou a empresa, a SF Compute surgiu após uma tentativa frustrada de criar um modelo de áudio com IA. Os fundadores precisaram adquirir GPUs com contratos de 12 meses, mais do que precisavam, o que levou à mudança de foco para um marketplace.

Antes da Série A, a empresa já havia captado outros US$ 12 milhões. Em 2025, investidores injetaram US$ 11,76 bilhões em startups de computação em nuvem, mais que o dobro do total de 2024, segundo a PitchBook. Groq, Lambda e Nscale estão entre os maiores destinos desse capital.

Com cerca de 30 funcionários, a SF Compute contratou recentemente Eric Park, ex-CEO da Voltage Park, como diretor de tecnologia, e Alan Butler, ex-executivo da Lambda Labs, como diretor de negócios.