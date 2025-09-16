Para aproveitar 'bom momento', Microsoft anuncia investimento de US$ 30 bi em IA no Reino Unido

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 16, um investimento de US$ 30 bilhões no Reino Unido entre 2025 e 2028 para reforçar sua infraestrutura de inteligência artificial e operações no país. Do total, US$ 15,5 bilhões serão destinados à expansão de capital, enquanto US$ 15,1 bilhões irão para operações locais.

A empresa planeja construir o maior supercomputador do Reino Unido, com mais de 23 mil unidades de processamento gráfico avançado, em parceria com a empresa britânica Nscale.

Estratégia

O anúncio coincide com a visita de Estado do presidente Donald Trump ao Reino Unido. Durante a viagem, Trump e o primeiro-ministro Keir Starmer devem assinar um acordo bilateral para colaboração em IA, computação quântica e tecnologias nucleares, de acordo com informações da CNBC.

Brad Smith, presidente da Microsoft, afirmou, durante teleconferência, que o clima de negócios no Reino Unido melhorou nos últimos anos, permitindo investimentos de grande escala em tecnologia que antes seriam considerados improváveis.

O executivo ressaltou que a iniciativa reflete a demanda crescente por soluções de IA e infraestrutura avançada no país.

Com isso, Smith pontuou que os recursos permitirão desenvolver supercomputação e pesquisa em IA, além de fortalecer suas operações locais. O investimento também cria oportunidades de colaboração tecnológica com empresas britânicas e aumenta a competitividade do país em setores estratégicos.