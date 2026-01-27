Startup de chips de IA é avaliada em US$ 4 bi dois meses após lançamento

A Ricursive Intelligence, startup que desenvolve sistemas de inteligência artificial para criar e aprimorar chips de IA de forma automática, foi avaliada em US$ 4 bilhões apenas dois meses após seu lançamento. As informações são do TechCrunch.

A empresa captou US$ 300 milhões em uma rodada de financiamento Série A liderada pela Lightspeed, conforme divulgado pela própria Ricursive Intelligence na segunda-feira, 26.

De acordo com a startup, o sistema que ela está desenvolvendo será capaz de criar sua própria camada de substrato de silício e acelerar as melhorias nos chips de IA. A ideia é lapidar o produto até chegar na inteligência artificial geral (AGI), em que os modelos são capazes de igualar ou superar a inteligência humana em qualquer tarefa intelectual.

A Ricursive foi fundada por duas ex-pesquisadoras do Google, Anna Goldie (CEO) e Azalia Mirhoseini (CTO). Seu trabalho em um novo modelo de aprendizado por reforço para projetar chips, chamado AlphaChip, foi usado em quatro gerações do chip TPU do Google, segundo a startup.

Seu lançamento formal ocorreu em novembro, com um investimento inicial liderado pela Sequoia. Ela também recebeu financiamentos da DST Global e outras gestoras de capital de risco.

Setor em crescimento

Há uma outra startup de nome parecido no mercado: a Recursive, supostamente fundada pelo pesquisador de redes neurais para aplicações em linguagem natural, Richard Socher. A iniciativa, que também trabalha com sistemas de IA que se aprimoram sozinhos, está em negociações para levantar uma rodada de investimentos, segundo informações da Bloomberg.

O conceito de sistemas de aprimoramento também é explorado pela startup Unconventional IA, da Naveen Rao, focada em hardwares inteligentes. Em dezembro, a empresa atingiu a avaliação de US$ 4,5 bilhões após levantar US$ 475 mi em uma rodada seed.