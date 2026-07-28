Meta e BlackRock se unem para construir data center de US$ 14 bilhões nos EUA

A Meta e a BlackRock anunciaram nesta terça-feira, 28, uma parceria para desenvolver e operar um campus de data centers em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. O projeto deve exigir aproximadamente US$ 14 bilhões em investimentos.

A estrutura será controlada por fundos administrados pela BlackRock, que terão participação de 80%. A Meta permanecerá com os 20% restantes.

O acordo ocorre em meio à corrida pela construção da infraestrutura necessária para sistemas de inteligência artificial. Diante dos custos elevados, empresas de tecnologia têm recorrido a operações de dívida e ao capital de grandes gestoras de recursos para financiar seus projetos.

Em comunicado, a Meta informou que o projeto deve gerar mais de 4 mil empregos durante o pico das obras e 300 postos permanentes. Atualmente, mais de 2,3 mil trabalhadores atuam no local. A empresa ficará responsável pela obras e prestará serviços administrativos e de gestão imobiliária ao campus.

Como será o investimento da Meta e da BlackRock?

Parte do investimento dos fundos administrados pela BlackRock será financiada por meio de US$ 12,5 bilhões em dívida. A gestora também fará um aporte de aproximadamente US$ 4,9 bilhões em dinheiro.

A Meta contribuirá com o terreno e com ativos relacionados às obras já iniciadas, avaliados em cerca de US$ 2,3 bilhões. Na conclusão do projeto, receberá cerca de US$ 1 bilhão como ajuste financeiro para que sua participação seja reduzida a 20%.

Morgan Stanley e JP Morgan Securities atuaram como assessores financeiros da Meta na transação.

Quando o data center da Meta começará a operar?

O campus já está em construção e deverá iniciar as operações em 2028. O complexo foi projetado para oferecer 1 gigawatt de capacidade computacional.

A estrutura será usada para sustentar as tecnologias de inteligência artificial da Meta e as principais atividades da companhia, dona de plataformas como Facebook e Instagram.

A empresa havia informado anteriormente que o data center em El Paso, próximo à divisa entre Texas e Novo México, receberia mais de US$ 10 bilhões de investimento. A unidade faz parte de um conjunto de 28 data centers que a Meta mantém em operação ou construção nos Estados Unidos.

Quanto a Meta investirá em data centers?

A Meta pretende investir US$ 600 bilhões na construção de data centers até 2028. A expansão busca acelerar o desenvolvimento da chamada superinteligência pessoal.

A companhia espera que essa tecnologia abra novas fontes de receita em produtos como o aplicativo Meta AI, ferramentas publicitárias que transformam imagens em vídeos e óculos inteligentes.

A empresa também desenvolve outros complexos de grande escala nos Estados Unidos. Um dos projetos está localizado em uma área rural da Louisiana e pode chegar a 5 gigawatts de capacidade computacional, com investimentos superiores a US$ 50 bilhões.

As ações da Meta acumulavam queda de aproximadamente 10% no ano até esta terça-feira. Investidores têm acompanhado com atenção os custos relacionados à expansão da infraestrutura de inteligência artificial.

A companhia vai divulgar o balanço do segundo trimestre nesta quarta-feira, 29.