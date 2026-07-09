Sol, Terra e Luna: entenda a diferença entre os novos modelos do ChatGPT

A OpenAI, dona do ChatGPT, liberou nesta quinta-feira, 9, sua nova geração de modelos de inteligência artificial (IA), a família GPT-5.6.

Em vez de um modelo único, a empresa lançou três versões — Sol, Terra e Luna —, cada uma pensada para um equilíbrio diferente entre inteligência, velocidade e custo. Entenda, de forma rápida, o que muda entre elas.

Sol: o mais potente

O Sol é o modelo mais avançado da família, voltado às tarefas mais difíceis, como programação complexa, pesquisa científica e agentes autônomos de longa duração.

É também o mais caro. Ele estreia um recurso chamado modo ultra, que divide uma tarefa complexa entre vários subagentes trabalhando em paralelo, em vez de um único raciocínio linear.

Segundo a OpenAI, o Sol é 54% mais eficiente no uso de tokens em tarefas de programação — ou seja, entrega o mesmo resultado gastando menos processamento.

Terra: o equilibrado

O Terra é o modelo do meio-termo, pensado para o trabalho do dia a dia. A proposta é oferecer desempenho competitivo com o do GPT-5.5, a geração anterior, por cerca de metade do preço.

É a opção recomendada pela própria OpenAI para a maioria das tarefas de produção — aquelas de volume alto, mas que não exigem a capacidade máxima do Sol.

Luna: o mais rápido e barato

O Luna é a versão mais veloz e de menor custo, projetada para tarefas de grande volume em que a velocidade importa mais que a profundidade do raciocínio, como classificação e organização de dados.

É o modelo mais acessível dos três, sem ser necessariamente o mais fraco em todas as tarefas.

O que é o ChatGPT Work

Junto com os modelos, a OpenAI lançou nesta quinta-feira o ChatGPT Work, um agente voltado ao trabalho que usa o GPT-5.6. A ferramenta reúne o contexto de diferentes aplicativos e arquivos conectados para criar documentos, planilhas, apresentações e outros materiais de forma autônoma.

O agente poderá ser usado em computadores, celulares e na web. Inicialmente, chega aos aplicativos para Mac e Windows, disponível para todos os níveis de usuário, com o acesso pelo navegador previsto para depois. A proposta é que, em vez de o usuário abrir cada programa separadamente, o ChatGPT Work cruze as informações e entregue o trabalho pronto.