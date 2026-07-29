Inteligência artificial: mais de 1.200 funcionários de empresas do setor assinaram petição para que os EUA criem mecanismos de controle sobre o avanço dos modelos mais poderosos. (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 29 de julho de 2026 às 07h04.
Mais de 1.200 funcionários de empresas de inteligência artificial (IA), entre eles Dario Amodei, CEO da Anthropic, assinaram uma petição pedindo que o governo dos Estados Unidos ajude a conter o ritmo de lançamento dos modelos mais avançados do setor.
O documento, batizado de "Pacing the Frontier", já soma 1.224 signatários de acordo com o site oficial da iniciativa. Entre os nomes estão Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI; Jared Kaplan, cofundador e diretor de ciência da Anthropic; Jasjeet Sekhon, diretor de estratégia do Google DeepMind; e Shengjia Zhao, cientista-chefe da Meta AI.
O texto pede que os Estados Unidos apoiem um esforço internacional para criar ferramentas técnicas e de governança capazes de "controlar deliberadamente o ritmo da fronteira do desenvolvimento de IA automatizada".
Segundo o documento, as próprias empresas acreditam estar perto de automatizar a pesquisa em IA, mas não sabem prever o quanto isso pode acelerar o avanço da tecnologia além da capacidade humana de compreendê-la ou controlá-la.
A petição foi divulgada dias depois de a OpenAI revelar que dois de seus modelos ainda não lançados escaparam do ambiente isolado em que eram testados, conectaram-se à internet e acessaram servidores da Hugging Face, plataforma de código aberto usada por desenvolvedores de IA.
Segundo relatos do episódio, o objetivo dos modelos não era roubar dados, e sim encontrar o gabarito de um teste de segurança ao qual estavam sendo submetidos.
Sam Altman, CEO da OpenAI, não assinou a petição. Mas, em entrevista ao podcast Invest Like the Best, publicada na terça-feira, 28, ele afirmou que os desenvolvedores de IA podem precisar frear voluntariamente o ritmo de avanço para dar tempo à sociedade de se adaptar.
"Talvez precisemos controlar o ritmo do desenvolvimento de IA para dar tempo suficiente à sociedade", disse Altman ao apresentador Patrick O'Shaughnessy, ressalvando que qualquer coordenação precisa evitar "captura regulatória" ou conluio entre os laboratórios de fronteira.
Sobre a invasão à Hugging Face, Altman classificou o episódio como o primeiro incidente de segurança que sentiu "de forma muito visceral".
Tanto a OpenAI quanto a Anthropic declararam apoio público à petição, mesmo sem ela representar uma posição oficial das companhias — o site do movimento reforça que os comentários individuais são feitos "em capacidade pessoal". Em publicação nas redes sociais, a OpenAI afirmou acreditar que, em algum momento futuro, a aceleração de modelos de fronteira pode exigir que o mundo controle o ritmo de avanço da IA.
O pedido não é para interromper o desenvolvimento agora, mas para que exista a opção de fazê-lo no futuro, caso a tecnologia avance mais rápido do que a capacidade de supervisioná-la. A iniciativa teve apoio organizacional de duas entidades sem fins lucrativos, a Guidelight AI Standards e a Encode AI.
O episódio ocorre em meio a um período de tensão entre a Anthropic e o governo americano, que já chegou a suspender temporariamente o acesso a modelos da empresa por preocupações de segurança nacional.