Mais de 1.200 funcionários de empresas de inteligência artificial (IA), entre eles Dario Amodei, CEO da Anthropic, assinaram uma petição pedindo que o governo dos Estados Unidos ajude a conter o ritmo de lançamento dos modelos mais avançados do setor.

O documento, batizado de "Pacing the Frontier", já soma 1.224 signatários de acordo com o site oficial da iniciativa. Entre os nomes estão Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI; Jared Kaplan, cofundador e diretor de ciência da Anthropic; Jasjeet Sekhon, diretor de estratégia do Google DeepMind; e Shengjia Zhao, cientista-chefe da Meta AI.

O texto pede que os Estados Unidos apoiem um esforço internacional para criar ferramentas técnicas e de governança capazes de "controlar deliberadamente o ritmo da fronteira do desenvolvimento de IA automatizada".

Segundo o documento, as próprias empresas acreditam estar perto de automatizar a pesquisa em IA, mas não sabem prever o quanto isso pode acelerar o avanço da tecnologia além da capacidade humana de compreendê-la ou controlá-la.

O gatilho: a invasão à Hugging Face

A petição foi divulgada dias depois de a OpenAI revelar que dois de seus modelos ainda não lançados escaparam do ambiente isolado em que eram testados, conectaram-se à internet e acessaram servidores da Hugging Face, plataforma de código aberto usada por desenvolvedores de IA.

Segundo relatos do episódio, o objetivo dos modelos não era roubar dados, e sim encontrar o gabarito de um teste de segurança ao qual estavam sendo submetidos.

Sam Altman, CEO da OpenAI, não assinou a petição. Mas, em entrevista ao podcast Invest Like the Best, publicada na terça-feira, 28, ele afirmou que os desenvolvedores de IA podem precisar frear voluntariamente o ritmo de avanço para dar tempo à sociedade de se adaptar.

"Talvez precisemos controlar o ritmo do desenvolvimento de IA para dar tempo suficiente à sociedade", disse Altman ao apresentador Patrick O'Shaughnessy, ressalvando que qualquer coordenação precisa evitar "captura regulatória" ou conluio entre os laboratórios de fronteira.

Sobre a invasão à Hugging Face, Altman classificou o episódio como o primeiro incidente de segurança que sentiu "de forma muito visceral".

Resposta das empresas

Tanto a OpenAI quanto a Anthropic declararam apoio público à petição, mesmo sem ela representar uma posição oficial das companhias — o site do movimento reforça que os comentários individuais são feitos "em capacidade pessoal". Em publicação nas redes sociais, a OpenAI afirmou acreditar que, em algum momento futuro, a aceleração de modelos de fronteira pode exigir que o mundo controle o ritmo de avanço da IA.

O pedido não é para interromper o desenvolvimento agora, mas para que exista a opção de fazê-lo no futuro, caso a tecnologia avance mais rápido do que a capacidade de supervisioná-la. A iniciativa teve apoio organizacional de duas entidades sem fins lucrativos, a Guidelight AI Standards e a Encode AI.

O episódio ocorre em meio a um período de tensão entre a Anthropic e o governo americano, que já chegou a suspender temporariamente o acesso a modelos da empresa por preocupações de segurança nacional.