Rembrandt ganha mostra gratuita em São Paulo, com 69 gravuras originais

Rembrandt van Rijn (1606–1669) é um dos nomes mais importantes da história da arte ocidental. Foi ele quem revolucionou a pintura e a gravura no século 17, ao dominar o contraste entre luz e sombra. Agora, 69 obras originais do mestre holandês chegam a São Paulo para a exposição gratuita Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, em cartaz na Caixa Cultural a partir desta quarta-feira, 29.

A mostra traz um conjunto raro de gravuras em água-forte e ponta-seca, produzidas entre 1629 e 1665, acompanhado de salas imersivas. A curadoria é do historiador da arte italiano Luca Baroni, diretor da Rete Museale Marche Nord. O acervo já passou por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e teve mais de 235 mil visitantes.

Na Europa Setentrional – península escandinava, região norte do continente – do século 17, a gravura era utilizada, principalmente, para reproduzir pinturas célebres em uma época anterior à fotografia. Para Rembrandt, a técnica de água-forte era um espaço de investigação. As matrizes eram retrabalhadas ao longo do tempo, alteradas na luz, na densidade e no ritmo da linha.

“Observar suas obras é, de muitas maneiras, entrar diretamente no ateliê do artista”, comenta Baroni.

Entre o humano e o divino

A mostra combina as obras históricas com recursos contemporâneos, como ambientação imersiva e uma representação holográfica de Rembrandt em tamanho natural. O percurso expositivo divide-se em dois eixos temáticos: "o humano" e "o divino".

As gravuras vão dos autorretratos às cenas bíblicas, dos retratos de pessoas comuns às figuras marginalizadas, na Amsterdã do século 17, e revelam um olhar sensível sobre a condição humana. Baroni destaca que, embora tenham dimensões reduzidas e aparência monocromática, os desenhos exigem um olhar atento. Rembrandt conseguiu produzir diferentes intensidades de luz, sombra e atmosfera apenas com tinta preta sobre o papel — um poder dramático para a época.

Entre os destaques do acervo em exibição estão as obras Autorretrato com Saskia (1636), A Descida da Cruz (1633), A Ressurreição de Lázaro (1632), O Jogador de Cartas (1641), O Manto de José Trazido a Jacó (1633) e Cristo Expulsando os Cambistas do Templo (1635).

Para aproximar as dimensões reduzidas das gravuras do público contemporâneo, a montagem inclui lupas de aumento para observação detalhada e uma sala imersiva com projeção holográfica de Rembrandt em tamanho natural. A estrutura conta ainda com recursos para acessibilidade, como matrizes táteis em 3D de autorretratos do artista, audioguias, textos em braille e videoguias em Libras.

A exposição fica em cartaz na Caixa Cultural de São Paulo até o dia 27 de setembro, de terça a domingo, das 9h às 18h. A entrada é gratuita.