EXCLUSIVO: a empresa brasileira que processa 1 trilhão de tokens por mês

O processamento de 1 trilhão de tokens por mês é a escala atual da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da EVEO, empresa brasileira de nuvem privada e servidores dedicados. O número foi enviado pela companhia com exclusividade à EXAME.

No primeiro semestre deste ano, o valor dos negócios da empresa envolvendo unidades de processamento gráfico (GPU, na sigla em inglês) foi mais de 15 vezes superior ao do mesmo período do ano anterior, segundo a EVEO. O número de contratos fechados cresceu 233%.

"A inteligência artificial saiu do campo experimental e entrou nas operações reais das empresas", afirma Fábio Stein, diretor de tecnologia da EVEO. Para o executivo, a dificuldade das companhias deixou de estar em iniciar pilotos e passou a estar em sustentá-los em produção, com previsibilidade de custo e governança de dados.

A disputa por capacidade computacional no país

A expansão acompanha um movimento mais amplo de corrida por infraestrutura no Brasil. O setor de data centers deve receber US$ 11,4 bilhões em investimentos até 2026, segundo a Brasscom, e o país concentra cerca de 83% da capacidade instalada da América Latina.

O acesso a poder computacional virou gargalo também para empresas menores. Em junho, a Claro anunciou aluguel de GPU para pequenas e médias empresas, com investimento de R$ 1 bilhão.

No Congresso, o Redata, programa de incentivo fiscal para importação de equipamentos, aguarda votação no Senado desde fevereiro.

Soberania de dados como argumento comercial

A EVEO opera cinco data centers certificados como Tier III pelo Uptime Institute, em Cotia e Osasco (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Miami (FL).

A estrutura permite que o cliente escolha onde executar cada carga de trabalho conforme exigências de latência e conformidade regulatória.

É o mesmo argumento que provedores nacionais vêm usando contra as nuvens públicas globais: manter dados sensíveis sob jurisdição brasileira, sem depender de cláusulas contratuais de transferência internacional.

Fundada em 1998, a empresa afirma reunir mais de 2.500 clientes ativos e foi apontada como líder no ISG Provider Lens de servidores dedicados por quatro anos consecutivos, de 2023 a 2026. Entre os maiores operadores do país, disputa espaço com Scala, Ascenty e os centros próprios de bancos e teles.