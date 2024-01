Siri 'estilo ChatGPT' deve chegar com o 'iOS 18'

A Apple está se preparando para lançar uma nova versão da Siri, potencializada por uma inteligência artificial (IA) gerativa, prevista para ser introduzida com o iOS 18 e anunciada no WWDC deste ano. Apesar das críticas recebidas pela Siri em comparação a outras assistentes virtuais, a Apple planeja superar as expectativas com um projeto mais ambicioso.

Segundo o Financial Times, o projeto é conhecido internamente como AppleGPT, contudo, nenhum modelo de linguagem de grande escala da empresa foi anunciado oficialmente.

O motivo para o apelido interno se justifica pelo fato da empresa querer superar o ChatGPT, da OpenAI. Para tal, a empresa focará em dois aspectos cruciais: processamento no próprio dispositivo e a integração de áudio e vídeo à IA.

Vantagens da Siri nativa

O processamento no dispositivo promete maior velocidade e privacidade, mas representa um desafio técnico significativo devido à limitação de memória dos dispositivos móveis. A Apple já deu um passo nessa direção com o lançamento da Siri offline em modelos recentes do Apple Watch.dio.

Em meio a especulações, a transformação da Siri por meio de IA gerativa parece cada vez mais plausível. Modelos como o ChatGPT redefiniram as expectativas sobre sistemas de IA, e a Apple, pressionada pela limitação atual da Siri, provavelmente não adiará mais essa evolução.