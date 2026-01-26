Samsung avança para obter aval da Nvidia em chips HBM4 para IA

A Samsung está perto de obter a certificação da Nvidia para sua nova geração de chips de memória HBM4, voltados a modelos de inteligência artificial.

Segundo a Bloomberg, o avanço coloca a empresa sul-coreana mais próxima de reduzir a distância em relação à rival SK Hynix, a principal fornecedora do componente para a Nvidia, que utiliza grandes volumes de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) para aumentar o desempenho de seus semicondutores.

De acordo com as fontes, a Samsung chegou na etapa final do processo de qualificação da Nvidia após enviar amostras iniciais do chip HBM4 em setembro e se prepara para iniciar a produção em massa do componente em fevereiro. A empresa também já estaria pronta para começar os envios em seguida.

As ações da Samsung chegaram a subir 3,2% na bolsa de Seul na segunda-feira passada, 19, antes de começarem a cair. No mesmo pregão, os papéis da SK Hynix recuaram.

Disputa pela IA

Atualmente, a Samsung está atrás da SK Hynix e da Micron Technology na liderança do mercado de memória voltada à IA. As ações das três companhias registraram forte valorização nas últimas semanas, impulsionadas pela escassez de chips de memória causada pela rápida alta da demanda por IA em todo o setor.

Desde o início de setembro, as três maiores fabricantes globais de semicondutores somaram cerca de US$ 900 bilhões em valor de mercado, um reflexo do otimismo dos investidores.

As expectativas aumentam com a possibilidade de a Samsung se tornar fornecedora dos componentes usados nos futuros processadores Rubin, da Nvidia. Até agora, a empresa americana tem dependido principalmente da SK Hynix para suprir a demanda pelos chips utilizados em seus modelos de ponta.

O jornal Korea Economic Daily informou anteriormente que a Samsung deve iniciar os envios de chips HBM4 tanto para a Nvidia quanto para a Advanced Micro Devices (AMD) já no próximo mês. Samsung e SK Hynix realizam suas teleconferências de resultados na quinta-feira, 29, quando devem comentar sobre a questão do HBM4.