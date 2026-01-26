Inteligência Artificial

Por que essa empresa conhecida por pendrives cresceu 1.000% na bolsa

Alta dos preços de chips de memória impulsionou ações da empresa em poucos meses, num movimento que pegou Wall Street de surpresa

Demanda por soluções de armazenamento para IA trouxe altas históricas para a SanDisk (Wikimedia Commons)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13h50.

Conhecida há muitos anos pela fabricação de cartões de memória para dispositivos eletrônicos como câmeras e celulares e também por pendrives, a SanDisk encontrou na corrida global pela infraestrutura de inteligência artificial uma nova chance de crescimento.

A demanda por chips de IA é o que guia essa transformação, segundo um artigo da Sherwood. Com o avanço dos modelos, aumenta-se a quantidade de dados utilizados, e consequentemente, a procura por soluções de armazenamento, imprescindíveis para o avanço desses sistemas.

Esse ciclo reposicionou a SanDisk no centro de Wall Street: de setembro de 2025 até a semana passada, as ações da empresa acumularam alta histórica de 976%, desempenho que a colocou no topo do S&P 500 e adicionou mais de US$ 50 bilhões em valor de mercado e surpreendeu analistas, executivos e investidores.

A alta dos preços dos chips de memória beneficiou empresas que, até então, eram consideradas "adormecidas" no setor tecnológico, como a SanDisk. A estabilidade na produção, com estoques limitados e pouca expansão recente, limitou a resposta imediata ao boom da demanda de IA.

Diante da oferta restrita, fabricantes tiveram a chance de aumentar preços sem elevar os custos operacionais, ou seja: a maioria do lucro foi convertida diretamente em receita.

Desde meados de agosto, os preços à vista da memória flash NAND tiveram aumentos sucessivos que chegaram a mais de 300%, enquanto os custos da DRAM avançaram cerca de 280% em relação ao terceiro trimestre, segundo dados de mercado.

O movimento também se refletiu nas ações: em setembro, a Micron avançou mais de 40%, a sul-coreana Nanya subiu 46% e a Kioxia teve alta superior a 85%. A SanDisk, por sua vez, foi o maior destaque, com valorização de 113% no mês e de 570% no ano.

Parceria vantajosa

Para analistas, um dos fatores que ajudou a impulsionar a valorização da SanDisk é o crescimento da fabricação de SSDs voltadas a data centers e provedores de nuvem, hoje entre os maiores consumidores de infraestrutura para IA.

Outro diferencial é a parceria de cerca de 20 anos com a fabricante japonesa de chips Kioxia, considerada uma das apostas mais relevantes do Japão no avanço do setor. O acordo garante à SanDisk acesso a chips NAND a custos menores do que os de concorrente e cria uma vantagem competitiva no mercado.

Analistas projetam que a oferta de memória seguirá limitada ao longo de 2026. Com isso, esperam crescimento expressivo de receitas e lucros da SanDisk nos próximos trimestres, em um setor que continua sendo reposicionado como peça central da economia da inteligência artificial.

Aposta de 2026

A virada da SanDisk evidenciou como o boom da IA segue imprevisível. A incapacidade do mercado de antecipar a dimensão da demanda por memória gerou investimentos para além dos principais fabricantes de chips, como a Nvidia, alcançando os chamados "hiperescaladores" — como a Microsoft, Meta e Amazon — e, mais recentemente, setores menos óbvios da cadeia, como a infraestrutura.

Parte desse otimismo já reflete nas cotações, o que faz do próximo relatório de resultados da SanDisk, previsto para o dia 29 de janeiro, um ponto de atenção para investidores e executivos. Analistas estimam alta de 170% no lucro ajustado por ação em relação ao ano anterior, além de um salto de 40% nas vendas.

A projeção geral é que o setor de IA não deve conseguir resolver a escassez de memória ainda em 2026. Com isso, a SanDisk é apontada como uma das principais apostas pela Bernstein Research, que prevê uma forte demanda de chips por pelo menos mais seis trimestres e um lucro por ação mais de 40% acima do consenso do mercado.

