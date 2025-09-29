Sam Altman prevê que IA superará inteligência humana até 2030

Altman afirmou que os avanços dos últimos três anos, desde o lançamento do ChatGPT, mostram que a IA pode ultrapassar a inteligência humana em breve. “Eu certamente diria que, até o final desta década, em 2030, se não tivermos modelos extraordinariamente capazes de fazer coisas que nós mesmos não conseguimos, ficarei muito surpreso”, declarou ao jornal alemão Die Welt.

O executivo acrescentou que o modelo mais recente da empresa já supera sua própria capacidade intelectual e que os próximos anos prometem avanços ainda mais expressivos. Segundo ele, modelos desenvolvidos até 2026 podem trazer resultados “bastante surpreendentes” e assumir até 30% a 40% das tarefas atualmente realizadas na economia.

A previsão de Altman é mais conservadora que a de outros líderes do setor. Dario Amodei, ex-funcionário da OpenAI e CEO da Anthropic, acredita que a IA superará os humanos “em quase tudo” até 2027. Elon Musk, fundador da xAI, prevê que a IA alcançará a inteligência do ser humano mais brilhante já no próximo ano.

Apesar do poder tecnológico, Altman ressalta que características humanas, como compreender necessidades e desejos de outros seres humanos, continuarão sendo essenciais. “Teremos uma ferramenta incrível à disposição, mas ainda precisaremos entender o que fazer, o que as pessoas querem e o que será útil para elas”, disse.

Infraestrutura como limite e impulso para superinteligência

Altman também destacou que a atual capacidade do ChatGPT é limitada pela enorme demanda energética e pelos data centers necessários para operar. A OpenAI já teria desenvolvido modelos mais avançados que o GPT-5, mas não os divulgou publicamente por falta de infraestrutura adequada.

Nos EUA, empresas como OpenAI, Oracle e SoftBank estão construindo um complexo de data centers de 800 acres em Abilene, Texas, parte do projeto Stargate aprovado pelo governo Trump. Além disso, estão planejados cinco novos complexos de data centers em parceria nos próximos anos. “Este site é apenas uma fração do que estamos construindo. Mesmo assim, não será suficiente para atender à demanda do ChatGPT”, afirmou Altman.

O CEO acredita que toda essa infraestrutura permitirá que a IA atinja sua missão ambiciosa de redefinir capacidades humanas. “Em alguns anos, será muito plausível que a IA faça descobertas científicas que os humanos não conseguiriam sozinhos. Para mim, isso começará a se parecer com o que podemos chamar de superinteligência”, concluiu.

