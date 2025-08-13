Inteligência Artificial

Críticas ao GPT-5 fazem OpenAI liberar acesso às versões anteriores do ChatGPT

Em uma publicação feita no X, o CEO Sam Altman anunciou mudanças no GPT-5, incluindo a liberação para usuários pagantes de versões anteriores, como o GPT-4o, o GPT-4.1 e o o3

Sam Altman: CEO da OpenAI (JASON REDMOND/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14h14.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 15h34.

Quando a OpenAI lançou o GPT-5 na semana passada, além de capacidade mais avançada, a empresa prometeu que o modelo simplificaria a experiência do ChatGPT. A ideia era que a nova versão funcionasse como uma espécie de inteligência artificial universal, capaz de atuar como um "roteador" que automaticamente escolheria a melhor maneira de responder às perguntas dos usuários.

Com isso, a OpenAI acreditava que essa abordagem unificada eliminaria a necessidade do complexo seletor de modelos – um menu longo e confuso de opções de IA que, segundo o próprio CEO da empresa, Sam Altman, ele mesmo não gostava. Entretanto, o GPT-5 não parece ter cumprido a promessa de facilitar a experiência do usuário.

Em uma publicação no X, realizada nesta terça-feira, 12, Altman anunciou que a OpenAI introduziu novas opções de configurações para o GPT-5, chamadas “Auto”, “Fast” e “Thinking”, as quais podem ser escolhidas pelos usuários do ChatGPT no seletor de modelos.

Enquanto a configuração “Auto” parece funcionar como o roteador de modelos inicialmente anunciado, a OpenAI passou a também permitir que os usuários escolham opções que contornem esse sistema, oferecendo acesso direto a modelos de IA com respostas mais rápidas ("Fast") ou mais lentas ("Thinking", algo como "pensando").

Além disso, Altman revelou que os usuários pagos agora têm novamente acesso a vários modelos de IA anteriores ao GPT-5, como o GPT-4o, GPT-4.1 e o o3, que haviam sido descontinuados com o lançamento da nova versão. O GPT-4o agora aparece como padrão no seletor de modelos, enquanto outras IAs podem ser adicionados através das configurações do ChatGPT.

Reações ao lançamento do GPT-5

Apesar das expectativas elevadas, o lançamento do GPT-5 gerou críticas devido à complexidade do seletor de modelos, que continua confuso para muitos usuários. A descontinuação de modelos antigos também motivou reações negativas entre aqueles que haviam se acostumado com as respostas e "personalidades" desses modelos.

Em sua postagem, Altman mencionou que a empresa está trabalhando em uma atualização para a "personalidade" do GPT-5, que deverá ser mais acolhedora do que a atual, mas sem ser tão irritante quanto o GPT-4o. foi para alguns usuários.

Para evitar futuros contratempos, Altman também disse que os usuários serão avisados com antecedência, caso o GPT-4o ou outros modelos venham a ser descontinuados novamente.

Além disso, o roteador do GPT-5 não funcionou de forma eficiente no dia do lançamento, gerando insatisfação entre os usuários, que sentiram que o desempenho do modelo estava abaixo das versões anteriores.

Embora a OpenAI esteja tentando resolver os problemas rapidamente, parece que a integração das preferências individuais dos usuários com os modelos de IA ainda é um desafio a ser superado.

