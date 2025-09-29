Entenda o que o bilionário da IA de 28 anos recomenda para jovens

Alexandr Wang, cofundador da Scale AI, aconselha jovens a se dedicarem ao aprendizado de ferramentas de geração de código por inteligência artificial (IA). Para ele, a familiaridade com essas plataformas oferece vantagem competitiva significativa em carreiras de tecnologia.

Wang compara a situação atual com o início da revolução dos computadores, quando pioneiros como Bill Gates investiram horas em programação e obtiveram vantagens duradouras. Segundo ele, o momento presente oferece oportunidades semelhantes: jovens que se dedicarem a aprender a usar ferramentas de IA hoje terão grande vantagem competitiva no futuro.

“Se você tem 13 anos, deve investir todo o seu tempo em vibe coding. Esse é o caminho para se preparar para o futuro”, afirmou Wang.

O papel da IA na transformação do trabalho em programação

Mesmo com o avanço das ferramentas de IA, Wang prevê que “todo o código que escrevi na vida poderá ser produzido por IA nos próximos cinco anos”. A automatização crescente reforça a importância de aprender programação, mas também de compreender como integrar IA aos processos de desenvolvimento.

Especialistas do setor, como Andrew Ng, cofundador do Google Brain, reforçam que aprender a programar continua sendo importante. “Uma das habilidades mais relevantes no futuro será saber instruir um computador para executar exatamente o que você deseja”, escreveu em março, destacando que profissionais que combinam conhecimento em programação e ferramentas de IA se tornam altamente competitivos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga