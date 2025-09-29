Entenda o que o bilionário da IA de 28 anos recomenda para jovens

Wang compara o momento atual à revolução dos computadores e reforça que dominar IA desde cedo oferece vantagem competitiva duradoura (Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h04.
Alexandr Wang, cofundador da Scale AI, aconselha jovens a se dedicarem ao aprendizado de ferramentas de geração de código por inteligência artificial (IA). Para ele, a familiaridade com essas plataformas oferece vantagem competitiva significativa em carreiras de tecnologia.
Wang compara a situação atual com o início da revolução dos computadores, quando pioneiros como Bill Gates investiram horas em programação e obtiveram vantagens duradouras. Segundo ele, o momento presente oferece oportunidades semelhantes: jovens que se dedicarem a aprender a usar ferramentas de IA hoje terão grande vantagem competitiva no futuro.
“Se você tem 13 anos, deve investir todo o seu tempo em vibe coding. Esse é o caminho para se preparar para o futuro”, afirmou Wang.
Mesmo com o avanço das ferramentas de IA, Wang prevê que “todo o código que escrevi na vida poderá ser produzido por IA nos próximos cinco anos”. A automatização crescente reforça a importância de aprender programação, mas também de compreender como integrar IA aos processos de desenvolvimento.
Especialistas do setor, como Andrew Ng, cofundador do Google Brain, reforçam que aprender a programar continua sendo importante. “Uma das habilidades mais relevantes no futuro será saber instruir um computador para executar exatamente o que você deseja”, escreveu em março, destacando que profissionais que combinam conhecimento em programação e ferramentas de IA se tornam altamente competitivos.
