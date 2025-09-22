Invest

Oracle nomeia dois novos co-CEOs em meio à expansão em IA

Transição ocorre em meio a investimentos bilionários em nuvem e inteligência artificial, incluindo parcerias com OpenAI, SoftBank e Meta

A sucessão coincide com a estratégia de consolidação da Oracle no setor de infraestrutura de IA (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20h49.

A Oracle anunciou nesta segunda-feira, 22, a nomeação de Clay Magouyrk e Mike Sicilia como co-CEOs da companhia. A mudança marca a saída de Safra Catz da presidência executiva, função que ocupava desde 2014. Catz passa a atuar como vice-presidente executiva do conselho de diretores.

Magouyrk ingressou na Oracle em 2014 após passagem pela Amazon Web Services. Foi membro fundador da equipe de engenharia de nuvem da companhia e liderou por mais de 10 anos a unidade de infraestrutura em nuvem.

Sicilia está na Oracle desde 2008, quando a empresa adquiriu a Primavera Systems. Desde junho, atuava como presidente da divisão de indústrias.

Sucessão ocorre em fase de expansão em IA

Em comunicado, Catz destacou que a Oracle é reconhecida como provedora preferencial de serviços de nuvem para treinamento em inteligência artificial.

A executiva afirmou que a empresa vive “um momento de força” e que a sucessão acontece em condições favoráveis para a próxima geração de executivos.

A sucessão coincide com a estratégia de consolidação da Oracle no setor de infraestrutura de IA.

No início do ano, a companhia anunciou participação no Projeto Stargate, iniciativa de US$ 500 bilhões em parceria com OpenAI e SoftBank para construção de data centers nos Estados Unidos.

Neste mês, a Oracle fechou acordo de US$ 300 bilhões com a OpenAI e, dias depois, outro contrato de US$ 20 bilhões com a Meta.

Governo dos EUA prepara acordo para TikTok com Oracle no comando de algoritmo e segurança

O governo dos Estados Unidos afirmou, nesta segunda-feira, 22, que a Oracle será responsável por recriar e monitorar o algoritmo do TikTok no país. A medida faz parte de um acordo em andamento para vender a operação americana da rede social a um grupo de investidores locais.

A versão dos EUA será isolada da controladora chinesa ByteDance, que manterá menos de 20% da nova empresa, disseram fontes à Bloomberg. O algoritmo original será cedido sob licença, mas a Oracle deverá reestruturá-lo do zero, com garantia de que não haverá interferência externa, segundo a Casa Branca.

Todos os dados de usuários americanos ficarão armazenados em servidores controlados pela Oracle, com sistemas de segurança para impedir o acesso de governos estrangeiros. A ByteDance não terá controle sobre a operação nem poderá influenciar o conteúdo da plataforma.

