'Cofundei um app com um adolescente e hoje lucramos US$ 1 milhão por mês'

Jake Castillo, de 30 anos, é cofundador da Cal AI, um aplicativo de acompanhamento nutricional impulsionado por inteligência artificial, baseado na Califórnia. Ele revela como um simples contato com um estagiário mudou sua vida profissional.

Após concluir o mestrado, Jake trabalhou em consultoria de gestão, mas odiou a experiência. Ele procurou uma oportunidade que pagasse bem e fosse mais satisfatória.

Ao se juntar a uma startup de IA, conheceu Zach, um estagiário do ensino médio. Jake decidiu orientá-lo para que tirasse proveito da experiência.

Zach deixou o estágio para focar em projetos próprios. Pouco depois, Jake se desligou da startup e da consultoria para criar seu próprio negócio de e-commerce.

Meses depois, Zach o procurou pedindo ajuda com seu novo app, Cal AI. O lançamento do aplicativo em abril de 2024 foi um sucesso. Hoje, a startup gera cerca de US$ 3 milhões em receita mensal, com mais de US$ 1 milhão em lucro.

Jake atua como CMO e COO, gerenciando marketing e operações. Ele destaca que o sucesso não depende da idade: Zach, jovem fundador, se mostra intuitivo, corajoso e focado, sem deixar que medo ou incerteza atrapalhem as decisões.

O impacto do app vai além do lucro. Milhões de usuários relatam mudanças significativas na vida e na saúde. Para Jake, a experiência reforça a importância de cultivar relacionamentos: um simples gesto de gentileza com um estagiário pode transformar carreiras.

