Remessas de óculos com IA saltam 263% no mundo, e a Meta já domina 94% do mercado

RESUMO ＋ As remessas globais de óculos com inteligência artificial cresceram 263% no primeiro semestre de 2026, segundo a Counterpoint Research. Os modelos sem tela concentram 96% das vendas, com a Meta respondendo por 94% desse mercado. Já os óculos com realidade aumentada, ainda menores em volume, cresceram 449% e têm forte presença de fabricantes chineses. Entre os desafios para o setor estão o aumento do custo de componentes semicondutores e as preocupações com privacidade. A próxima fase deve trazer óculos mais contextuais e proativos, impulsionados por IA, voz, sensores e novos sistemas operacionais.

As remessas globais de óculos com inteligência artificial, somando modelos sem tela e os equipados com realidade aumentada (RA), cresceram 263% na comparação anual no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento da consultoria Counterpoint Research.

O segmento mais simples e barato, sem nenhum tipo de visor, já responde por 96% de tudo que é vendido na categoria.

Esses óculos sem tela, caso dos Ray-Ban Meta AI e dos óculos com IA da Xiaomi, cresceram 258% no ano e 22% frente ao semestre anterior, puxados pela expansão de linha da Meta e da EssilorLuxottica (dona da Ray-Ban), pela entrada em novos mercados da Ásia-Pacífico e por mais promoção no varejo global.

A Meta domina quase sozinha

Sozinha, a Meta respondeu por 94% de todas as remessas globais de óculos de IA sem tela, com volume 260% maior que um ano antes. Fora da empresa de Mark Zuckerberg, o mercado segue fragmentado, apesar de nomes como Alibaba e Huawei já terem lançado produtos próprios.

Uma pista do próximo movimento da Meta já circula: a empresa deve anunciar em breve uma nova geração de óculos, batizada Meta Luna, desta vez sem nenhuma câmera embutida, resposta direta às críticas de privacidade que a linha atual vem recebendo.

Óculos inteligentes com câmera embutida ganham design mais discreto e viram aposta das marcas de tecnologia para conquistar o mercado de moda (Divulgação )

O segmento de óculos de RA e IA, que usam lentes de guia de onda para projetar informação diretamente no campo de visão do usuário, ainda é pequeno, mas cresce mais rápido que o resto do mercado: alta de 449% na comparação anual.

Aqui, o protagonismo é chinês: marcas como Rokid, Even Realities e Alibaba lideram a comercialização, apoiadas numa cadeia de suprimentos doméstica já madura. A China responde por 45% das remessas desse segmento, à frente da América do Norte, com 41%.

Dois problemas aparecem como desafio de curto prazo. O primeiro é o encarecimento de componentes semicondutores, sobretudo memória, reflexo da mesma escassez global que já pressiona preços de celulares e computadores.

O segundo é a preocupação crescente com privacidade, dado que boa parte desses óculos tem câmera embutida, capaz de gravar quem está ao redor sem aviso claro.

A resposta do mercado a esse segundo problema já começa a aparecer: a Counterpoint espera o surgimento de uma gama maior de formatos alternativos, incluindo óculos de áudio com IA sem nenhuma câmera, como aponta o rumor da própria Meta, e modelos com câmera voltada só para "compreensão contextual" (entender o ambiente ao redor para dar respostas mais úteis), em vez de capturar foto ou vídeo de fato.