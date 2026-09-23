Economia
Macro em Pauta

Passagens aéreas ficam 14,5% mais caras em um ano; veja valores

Tarifa aérea real média chegou a R$ 776,87 em agosto; custo do querosene de aviação subiu 31,8% no mesmo período

Aviação: setor tem tido altas nos custos, sobretudo, devido ao crescente preço dos combustíveis (Leandro Fonseca /Exame)

Aviação: setor tem tido altas nos custos, sobretudo, devido ao crescente preço dos combustíveis (Leandro Fonseca /Exame)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h32.

Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 11h45.

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O preço médio das passagens aéreas no Brasil chegou a R$ 776,87 por trecho em agosto, alta real de 14,5% ante agosto de 2025, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira, 22. No mesmo período, o querosene de aviação subiu 31,8%, para R$ 4,98 por litro.

O preço médio das passagens aéreas no Brasil subiu para R$ 776,87 por trecho em agosto, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira, 22. O valor representa uma alta real de 14,5% em relação a agosto de 2025 e de 15,1% na comparação com agosto de 2024.

O avanço ocorre em meio à elevação do custo do querosene de aviação (QAV), combustível utilizado pelas aeronaves. Em agosto, o preço praticado foi de R$ 4,98 por litro, uma alta de 31,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com agosto de 2024, o aumento foi de 10,4%.

Em dezembro de 2024, o preço médio real chegou a R$ 813 por trecho. Naquele mês, o QAV custava R$ 3,93 por litro.

Qual foi a faixa de preço das passagens?

Os dados da Anac mostram que os valores das passagens variaram bastante entre os bilhetes vendidos durante o mês. 34,8% dos assentos comercializados em agosto ficaram abaixo de R$ 500.

Na outra ponta, 9,2% dos assentos foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil. A tarifa média de R$ 776,87, portanto, representa uma média de todos os bilhetes considerados pela agência, e não o preço predominante entre os passageiros.

Como a Anac calcula o preço médio?

A metodologia considera todos os bilhetes aéreos adquiridos por passageiros domésticos durante o mês, analisados rota a rota e levando em conta todas as empresas aéreas.

O valor usado no cálculo corresponde somente ao preço pago pelo serviço de transporte aéreo. Isso significa que taxas de embarque e serviços adicionais não entram na tarifa média, como franquia de bagagem, escolha ou marcação de assento e outros serviços contratados separadamente.

A Anac também exclui do cálculo bilhetes comprados com descontos que não estão disponíveis ao público em geral. Entre os exemplos estão passagens adquiridas com milhas, tarifas corporativas e bilhetes destinados a funcionários das companhias aéreas.

Alta é calculada com ajuste pela inflação

As comparações divulgadas pela agência são feitas em valores reais, com atualização pelo IPCA. Dessa forma, o aumento de 14,5% observado entre agosto de 2025 e agosto de 2026 desconta o efeito da inflação do período.

O mesmo procedimento é utilizado para comparar o preço atual com agosto de 2024. Por isso, os números permitem observar a evolução real da tarifa média no período.

A divulgação faz parte do painel de tarifas do setor aéreo da Anac, que reúne os dados de preços praticados nas rotas domésticas do país.

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Perguntas frequentes

Qual foi o preço médio das passagens aéreas em agosto? ＋

O preço médio das passagens aéreas domésticas chegou a R$ 776,87 por trecho em agosto, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O valor representa alta real de 14,5% ante agosto de 2025 e de 15,1% em relação a agosto de 2024.

Quanto subiu o preço do querosene de aviação? ＋

O querosene de aviação custou R$ 4,98 por litro em agosto, alta de 31,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação com agosto de 2024, o aumento foi de 10,4%.

Quantas passagens custaram menos de R$ 500? ＋

Segundo a Anac, 34,8% dos assentos comercializados em agosto custaram menos de R$ 500. Outros 9,2% foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil.

Como a Anac calcula o preço médio das passagens aéreas? ＋

A Anac considera todos os bilhetes adquiridos por passageiros domésticos no mês, com análise por rota e inclusão de todas as empresas aéreas. O cálculo abrange apenas o serviço de transporte aéreo, sem taxas de embarque ou serviços adicionais.

Quais passagens ficam fora do cálculo da tarifa média? ＋

A Anac exclui bilhetes comprados com descontos indisponíveis ao público em geral. Passagens adquiridas com milhas, tarifas corporativas e bilhetes destinados a funcionários das companhias aéreas não entram no cálculo.

A alta das passagens desconta a inflação? ＋

Sim. Segundo a Anac, as comparações usam valores reais atualizados pelo IPCA, por isso as altas de 14,5% ante agosto de 2025 e de 15,1% em relação a agosto de 2024 já descontam o efeito da inflação.

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