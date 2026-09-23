Passagens aéreas ficam 14,5% mais caras em um ano; veja valores

RESUMO ＋ O preço médio das passagens aéreas no Brasil chegou a R$ 776,87 por trecho em agosto, alta real de 14,5% ante agosto de 2025, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira, 22. No mesmo período, o querosene de aviação subiu 31,8%, para R$ 4,98 por litro.

O preço médio das passagens aéreas no Brasil subiu para R$ 776,87 por trecho em agosto, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira, 22. O valor representa uma alta real de 14,5% em relação a agosto de 2025 e de 15,1% na comparação com agosto de 2024.

O avanço ocorre em meio à elevação do custo do querosene de aviação (QAV), combustível utilizado pelas aeronaves. Em agosto, o preço praticado foi de R$ 4,98 por litro, uma alta de 31,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com agosto de 2024, o aumento foi de 10,4%.

Em dezembro de 2024, o preço médio real chegou a R$ 813 por trecho. Naquele mês, o QAV custava R$ 3,93 por litro.

Qual foi a faixa de preço das passagens?

Os dados da Anac mostram que os valores das passagens variaram bastante entre os bilhetes vendidos durante o mês. 34,8% dos assentos comercializados em agosto ficaram abaixo de R$ 500.

Na outra ponta, 9,2% dos assentos foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil. A tarifa média de R$ 776,87, portanto, representa uma média de todos os bilhetes considerados pela agência, e não o preço predominante entre os passageiros.

Como a Anac calcula o preço médio?

A metodologia considera todos os bilhetes aéreos adquiridos por passageiros domésticos durante o mês, analisados rota a rota e levando em conta todas as empresas aéreas.

O valor usado no cálculo corresponde somente ao preço pago pelo serviço de transporte aéreo. Isso significa que taxas de embarque e serviços adicionais não entram na tarifa média, como franquia de bagagem, escolha ou marcação de assento e outros serviços contratados separadamente.

A Anac também exclui do cálculo bilhetes comprados com descontos que não estão disponíveis ao público em geral. Entre os exemplos estão passagens adquiridas com milhas, tarifas corporativas e bilhetes destinados a funcionários das companhias aéreas.

Alta é calculada com ajuste pela inflação

As comparações divulgadas pela agência são feitas em valores reais, com atualização pelo IPCA. Dessa forma, o aumento de 14,5% observado entre agosto de 2025 e agosto de 2026 desconta o efeito da inflação do período.

O mesmo procedimento é utilizado para comparar o preço atual com agosto de 2024. Por isso, os números permitem observar a evolução real da tarifa média no período.

A divulgação faz parte do painel de tarifas do setor aéreo da Anac, que reúne os dados de preços praticados nas rotas domésticas do país.

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