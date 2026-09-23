Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Profissionais juniores em risco? Como a IA muda a porta de entrada em várias carreiras

Com a automação de processos básicos, o mercado exige que novos talentos dominem ferramentas tecnológicas e visão analítica para garantirem seu espaço inicial

Profissionais juniores em risco? Como a IA muda a porta de entrada em várias carreiras (Canva )

Profissionais juniores em risco? Como a IA muda a porta de entrada em várias carreiras (Canva )

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13h10.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A transformação digital alterou profundamente a rotina corporativa e o processo de recrutamento. Historicamente, os cargos de entrada serviam para introduzir profissionais ao mercado por meio de tarefas operacionais, como estruturação de planilhas, redação de rascunhos e organização de dados.

Hoje, sistemas de inteligência artificial executam essas atividades em segundos. Com isso, empresas reavaliam a necessidade de manter grandes equipes focadas apenas no suporte básico, elevando o nível de exigência para quem busca a primeira oportunidade.

Aprenda a utilizar a inteligência artificial a favor do seu crescimento profissional. Inscreva-se no Pré MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas e online por R$ 37.

A automação do trabalho operacional

Um estudo conduzido pela Universidade de Stanford em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) apontou que o uso de assistentes virtuais aumentou a produtividade de trabalhadores menos experientes em 34%. O dado demonstra que ferramentas tecnológicas aceleram o aprendizado, mas também reduzem a demanda por horas dedicadas ao trabalho braçal.

As contratações atuais priorizam candidatos capazes de supervisionar processos automatizados. Em vez de criar relatórios do zero, o profissional júnior passa a analisar e validar os resultados gerados pelos algoritmos.

Para se destacar nesse novo cenário, os profissionais precisam desenvolver competências específicas:

  • Curadoria de dados e checagem de dados produzidos por máquinas.

  • Pensamento crítico aplicado à tomada de decisões rápidas.

  • Comunicação clara para alinhar demandas técnicas com a gestão.

Eleve o patamar da sua carreira com ferramentas modernas. Participe do Pré MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas e online por R$ 37.

O novo perfil exigido pelas empresas

Relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam que a tecnologia raramente elimina uma profissão por completo. O efeito mais comum é a reestruturação das tarefas diárias dentro de cada ocupação.

Dessa forma, o nível de exigência para posições iniciais se aproxima do que antes era esperado de profissionais plenos. A adaptabilidade profissional tornou-se um requisito central nos processos seletivos.

Profissionais que aprendem a operar ferramentas tecnológicas ganham eficiência e ocupam posições estratégicas mais cedo. A capacidade de integrar a tecnologia ao fluxo diário determina a permanência no mercado.

A reorganização das vagas de entrada reflete uma transição estrutural do mercado de trabalho. A evolução exigida dos novos talentos envolve migrar da execução mecânica para a análise estratégica.

Garanta seu espaço no mercado do futuro. Faça sua inscrição no Pré MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas e online por R$ 37.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

5 sinais de que seu trabalho está ficando mais exposto à inteligência artificial

Remessas de óculos com IA saltam 263% no mundo, e a Meta já domina 94% do mercado

OpenAI vai proteger hospitais e usinas da Ucrânia com IA contra ciberataques

IA contra burocracia: startup decifra 35 mil mudanças regulatórias por mês

Mais na Exame

Esporte

Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Azerbaijão

ExameLab

Quanto dá para ganhar no TikTok Shop com uma loja pequena?

Um conteúdo Bússola

Iniciativa fortalece turismo de base comunitária na Amazônia

Pop

'Steel Ball Run': 2ª fase estreia na Netflix nesta sexta-feira; veja o horário