Oracle permanece 'confiante' com a OpenAI, diz empresa para tranquilizar investidores

Oracle: empresa de nuvem reafirma confiança na OpenAI após ruídos na negociação com Nvidia (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h30.
As dúvidas de investidores e analistas quanto aos investimentos recentes da Oracle fizeram a empresa reafirmar publicamente que se mantém confiante nos avanços de inteligência artificial.
Após a empresa confirmar um plano ambicioso de US$ 50 bilhões com a OpenAI para ampliar a quantidade de centros de processamento de dados no mundo, uma reportagem indicando problemas entre a Nvidia, principal fornecedora de chips à startup de Sam Altman, causou turbulências nas declarações otimistas sobre o futuro.
"A parceria entre Nvidia e OpenAI tem zero impacto em nosso relacionamento financeiro com a OpenAI. Nós permanecemos altamente confiantes na habilidade da OpenAI de aumentar fundos e alcançar os comprometimentos", comentou a Oracle no X para apaziguar os boatos referentes ao redirecionamento da empresa para projetos liderados por IA.
Sem entrar em muitos detalhes, a companhia parece ter se referido aos comprometimentos da OpenAI em combinar investimentos próprios com venda de ações e dívidas para captar até US$ 20 bilhões que serão investidos em projetos futuros. O momento de aceleração também é acompanhado por companhias como a gigante Microsoft, que tem incomodado investidores com depósitos milionários em parceiras de IA para agilizar ampliação do serviço de nuvem Azure.
Embora nenhum valor tenha sido confirmado pela Nvidia, a conversa é que US$ 100 bilhões são estudados para investimento na OpenAI, atual líder de mercado com produtos como ChatGPT. Um porta-voz da empresa de Altman disse que a colaboração permanece ativa em um momento que a pressão competitiva com rivais como Google e Anthropic segue desenfreada.
Entretanto, os ruídos na negociação entre Nvidia e OpenAI não foram completamente desmentidos. Por mais que Altman tenha dito que a empresa "adora trabalhar com a Nvidia", a Reuters apontou que a busca por alternativas que vendam chips de potência igual ou superior segue, como Broadcom e Cerebras Systems. É geral as iniciativas de líderes do setor tecnológico para angariar o máximo de colaborações comerciais possíveis como forma de evitar ficar para trás na corrida da IA.
Exclusivamente no setor de chatbots, dados levantados pela Ypit apontam que a porcentagem de empresas que fazem uso tanto dos irmãos do ChatGPT como da Anthropic na rotina de trabalho já supera 50%. Isso reforça, então, que a estratégia dos líderes do setor sobre unificar recursos para atender à crescente demanda pessoal e profissional é capaz de se tornar ainda mais proveitosa em um futuro não tão distante.