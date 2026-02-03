Oracle permanece 'confiante' com a OpenAI, diz empresa para tranquilizar investidores

As dúvidas de investidores e analistas quanto aos investimentos recentes da Oracle fizeram a empresa reafirmar publicamente que se mantém confiante nos avanços de inteligência artificial.

Após a empresa confirmar um plano ambicioso de US$ 50 bilhões com a OpenAI para ampliar a quantidade de centros de processamento de dados no mundo, uma reportagem indicando problemas entre a Nvidia, principal fornecedora de chips à startup de Sam Altman, causou turbulências nas declarações otimistas sobre o futuro.

"A parceria entre Nvidia e OpenAI tem zero impacto em nosso relacionamento financeiro com a OpenAI. Nós permanecemos altamente confiantes na habilidade da OpenAI de aumentar fundos e alcançar os comprometimentos", comentou a Oracle no X para apaziguar os boatos referentes ao redirecionamento da empresa para projetos liderados por IA.

Sem entrar em muitos detalhes, a companhia parece ter se referido aos comprometimentos da OpenAI em combinar investimentos próprios com venda de ações e dívidas para captar até US$ 20 bilhões que serão investidos em projetos futuros. O momento de aceleração também é acompanhado por companhias como a gigante Microsoft, que tem incomodado investidores com depósitos milionários em parceiras de IA para agilizar ampliação do serviço de nuvem Azure.

Acordos bilionários

Embora nenhum valor tenha sido confirmado pela Nvidia, a conversa é que US$ 100 bilhões são estudados para investimento na OpenAI, atual líder de mercado com produtos como ChatGPT. Um porta-voz da empresa de Altman disse que a colaboração permanece ativa em um momento que a pressão competitiva com rivais como Google e Anthropic segue desenfreada.

Entretanto, os ruídos na negociação entre Nvidia e OpenAI não foram completamente desmentidos. Por mais que Altman tenha dito que a empresa "adora trabalhar com a Nvidia", a Reuters apontou que a busca por alternativas que vendam chips de potência igual ou superior segue, como Broadcom e Cerebras Systems. É geral as iniciativas de líderes do setor tecnológico para angariar o máximo de colaborações comerciais possíveis como forma de evitar ficar para trás na corrida da IA.

Exclusivamente no setor de chatbots, dados levantados pela Ypit apontam que a porcentagem de empresas que fazem uso tanto dos irmãos do ChatGPT como da Anthropic na rotina de trabalho já supera 50%. Isso reforça, então, que a estratégia dos líderes do setor sobre unificar recursos para atender à crescente demanda pessoal e profissional é capaz de se tornar ainda mais proveitosa em um futuro não tão distante.