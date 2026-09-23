OpenAI e Fundo Estímulo lançam projeto gratuito para capacitar pequenos negócios no uso de IA

RESUMO | A OpenAI e o Fundo de Impacto Estímulo lançam nesta quarta-feira (23) um programa gratuito de inteligência artificial para micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil. A formação online ensinará aplicações práticas do ChatGPT em marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão. Participantes mais engajados poderão receber mentorias e licenças gratuitas do ChatGPT.

A OpenAI e o Fundo de Impacto Estímulo lançam hoje um programa gratuito de capacitação em inteligência artificial voltado a micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil. A iniciativa ensinará, de forma prática, como aplicar o ChatGPT no dia a dia dos negócios, em áreas como marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão.

O programa será aberto a todos os empreendedores do país, com inscrições online.

Mais do que oferecer uma trilha de aprendizagem, a parceria nasce com o propósito de garantir que a transformação promovida pela inteligência artificial também alcance quem movimenta a economia brasileira, mas historicamente teve menos acesso às novas tecnologias.

“O ChatGPT pode ajudar pequenos empreendedores a ganhar eficiência no dia a dia e ampliar sua capacidade de atuar em diferentes áreas do negócio — do marketing e das vendas às finanças e à gestão”, afirma Bruno Lewicki, head de Políticas Públicas para a América Latina da OpenAI. “Com o Estímulo, queremos oferecer o conhecimento prático para que empreendedores de todo o Brasil usem essa tecnologia de forma responsável, economizem tempo em tarefas rotineiras e possam se concentrar nas decisões que fazem seus negócios avançarem”.

Já para Tatiana Oliveira, mentora de negócios e estratégia com IA para empresários e parceira do projeto OpenAI e Estímulo, a ideia é mostrar que a inteligência artificial pode ir muito além de aumentar a produtividade. “Ela pode ser uma ferramenta para tomar melhores decisões, fortalecer seus negócios e gerar mais oportunidades para seus colaboradores, famílias e comunidades. É algo que pode mudar a realidade socioeconômica do país”, completa.

A formação será online, com aulas curtas, linguagem acessível e exemplos conectados à realidade dos pequenos negócios. Ao longo da trilha, os participantes terão acesso a conteúdos práticos, orientação e acompanhamento. Além da formação, os micro e pequenos empreendedores mais engajados poderão receber mentorias gratuitas com especialistas e licenças gratuitas do ChatGPT.

Vanessa Soki, líder da área de Educação do Estímulo, afirma: “Tornar a usabilidade de maneira simples para ser incorporada naturalmente na jornada do empreendedor é o nosso foco”.

A iniciativa será oferecida para a comunidade de empreendedores do Estímulo e também chegará às bases de organizações parceiras, ampliando o alcance da formação para milhares de pequenos negócios em diferentes regiões do país.

Ao todo, o Fundo de Impacto Estímulo mantém relacionamento com uma comunidade de mais de 204 mil empreendedores e também atua em parceria com organizações como Ambev, iFood, Rede Mulher Empreendedora, entre outras instituições comprometidas com o fortalecimento do empreendedorismo brasileiro.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.

Quem pode participar do programa da OpenAI e do Estímulo?

Micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil poderão participar gratuitamente, com inscrições pela internet. A iniciativa também será oferecida à comunidade do Estímulo e às bases de organizações parceiras.

O que os empreendedores aprenderão no curso de inteligência artificial?

Os participantes aprenderão a aplicar o ChatGPT em marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão. O conteúdo terá exemplos ligados à realidade dos pequenos negócios.

Como será a formação oferecida pela OpenAI e pelo Estímulo?

A formação será online, com aulas curtas, linguagem acessível, conteúdos práticos, orientação e acompanhamento ao longo da trilha.

Os participantes receberão licenças gratuitas do ChatGPT?

Os micro e pequenos empreendedores mais engajados poderão receber licenças gratuitas do ChatGPT, além de mentorias sem custo com especialistas.

Qual é o alcance da iniciativa da OpenAI e do Estímulo?

A formação pretende alcançar milhares de pequenos negócios em diferentes regiões do Brasil. O Fundo de Impacto Estímulo mantém relacionamento com mais de 204 mil empreendedores e atua com organizações como Ambev, iFood e Rede Mulher Empreendedora.