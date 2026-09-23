Grupo L'Oréal no Brasil lança Projeto Diamante e amplia portas de entrada para talentos negros

Com a convicção de que o talento é o ativo mais estratégico para o futuro do mercado e que a performance econômica é indissociável do impacto social, o Grupo L'Oréal no Brasil anuncia a reta final das inscrições para o Projeto Diamante, que se encerram amanhã, quarta-feira (23). Criado em parceria com o Na Prática, a iniciativa consiste em um programa de estágio 100% afirmativo para universitários negros, cotistas ou bolsistas sociais.

Muito além de preencher vagas, o objetivo da companhia é construir um pipeline sólido de talentos que comece na universidade e mire as futuras cadeiras de liderança, transformando a realidade do mercado de beleza de dentro para fora.

O caminho para uma liderança inclusiva



A pluralidade brasileira é o principal motor de inovação da empresa. Para garantir que essa riqueza se reflita nas tomadas de decisão, a L'Oréal eliminou barreiras tradicionais de recrutamento. O Projeto Diamante não exige idioma estrangeiro nem experiência profissional prévia, aceitando universitários de qualquer curso de graduação com formatura prevista até dezembro de 2028.

As oportunidades são direcionadas para as áreas Comercial, Marketing e Digital, e a estratégia é intencional. Durante os dois anos de contrato, os selecionados contarão com mentoria de líderes reconhecidos e rotação entre departamentos, garantindo uma visão sistêmica do negócio.

Não é preciso ter experiência profissional nem inglês para participar. A inscrição já garante a disputa pela vaga de estágio afirmativo da L'Oréal. Faça sua inscrição

Atualmente, o compromisso da empresa com a equidade racial já reflete resultados concretos. Mais de 25% da liderança da companhia no Brasil é formada por pessoas negras.

Além disso, a companhia já reflete em seus programas de entrada mais de 50% das vagas ocupadas por pessoas pretas e pardas.

Segundo Anne Jacobson, Diretora de Talent Acquisition, Management e HR4HR do Grupo L'Oréal no Brasil, a aceleração dessa agenda é um caminho sem volta para o sucesso da companhia. "Quero muito ver esses jovens entrando, trazendo suas vivências para o nosso dia a dia e transformando a nossa cultura. Ver o brilho no olhar de cada um deles se convertendo em carreiras sólidas e impacto real é o nosso maior objetivo", afirma. Antes do Diamante, Jacobson já havia idealizado o L'Oreal Recruta Diversidade, programa afirmativo para pessoas com deficiência.

Desenvolvimento prático antes mesmo da contratação

Os candidatos inscritos também ganham acesso a ferramentas reais de qualificação. A parceria com o Na Prática oferece a todos os participantes a chance de concorrer a uma bolsa integral em um curso presencial preparatório, focado em comunicação corporativa, estruturação de ideias e apresentação pessoal. Quem for aprovado nesta etapa de capacitação, que ocorre no dia 8 de outubro no Rio de Janeiro, avança diretamente para as rodadas finais de entrevistas.

Os interessados em aproveitar esta oportunidade final devem realizar o cadastro de forma gratuita diretamente pelo portal oficial do Na Prática.

Como e ate quando se inscrever

As inscrições vão ate domingo (23) e podem ser feitas gratuitamente pelo site do Na Pratica.

Podem participar universitários negros, cotistas ou bolsistas sociais, preferencialmente com previsão de formatura ate dezembro de 2028.

O programa nao exige inglês nem experiência profissional previa e aceita candidatos de qualquer curso, nao apenas das áreas de atuação do estagio.

Para a L'Oreal, o Diamante e uma aposta em um pipeline que começa na universidade e mira, no futuro, cadeiras de liderança hoje ainda desiguais.