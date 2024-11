CEO da Nvidia teve chance de comprar empresa no passado — mas recusou

Jensen Huang teve uma das grandes oportunidades de sua vida. Em determinado momento, a Nvidia poderia ser sua, mas Huang, que hoje é CEO da companhia, recusou. A Nvidia hoje é a empresa mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 3,6 trilhões, segundo o Business Insider.

O cofundador da companhia que praticamente domina o mercado de chips para IA no mundo revelou a oportunidade perdida durante uma conversa com o CEO e fundador do SoftBank, Masayoshi Son, na cúpula de IA da gigante de chips em Tóquio nesta quarta-feira

Huang lembrou que, cerca de uma década atrás, Son disse a ele que o mercado de ações não entendia o valor da Nvidia, e sua "jornada de sofrimento" continuaria por algum tempo porque ele estava "inventando o futuro".

O investidor japonês deu a ele outra opção."Son queria me emprestar dinheiro para comprar a Nvidi. Agora me arrependo de não ter aceitado", brincou Huang.

Son disse que fez a oferta um mês depois que a SoftBank adquiriu a Arm, uma designer de chips, por US$ 32 bilhões em 2016. Huang disse que ele e Son conversaram sobre a fusão da Nvidia com a Arm: "Esse também foi um bom sonho."

Huang e Son também falaram sobre a SoftBank construir uma participação de 4,9% na Nvidia apenas para vendê-la por cerca de US$ 4 bilhões em 2019. Hoje, essa posição valeria mais de US$ 175 bilhões.

Mesmo que Huang se arrependa de não ter virado dono da Nvidia, ele se saiu bem de qualquer jeito. As ações da Nvidia subiram quase 200% neste ano, aumentando seu patrimônio para US$ 129 bilhões e o colocando no 11º lugar do Bloomberg Billionaires Index.

Son está em 130º lugar na lista dos ricos com uma fortuna de US$ 16,6 bilhões, depois de ficar mais de US$ 5 bilhões mais rico este ano.