Nem com inteligência artificial: rendimento de dividendos do S&P 500 atinge o menor nível em 20 anos

O rendimento de dividendos do índice S&P 500 caiu para cerca de 1,2%, marcando o nível mais baixo em mais de duas décadas. A média de longo prazo do índice, de 2,91%, está bem acima do valor atual, que reflete o impacto do crescimento de 35% nas ações no último ano, especialmente no setor de tecnologia.

Para os investidores que buscam retorno por meio de dividendos, o cenário apresenta desafios, já que um investimento de US$ 10 mil no índice gera apenas cerca de US$ 120 ao ano. Esse desempenho contrasta com picos históricos, como os mais de 4% registrados durante a crise de 2008.

Tendências por trás da queda nos dividendos

O declínio no rendimento dos dividendos pode ser explicado por três fatores principais:

Mudança nas estratégias corporativas : Empresas têm preferido recomprar ações em vez de distribuir dividendos.

: Empresas têm preferido recomprar ações em vez de distribuir dividendos. Crescimento das ações de tecnologia : Essas companhias reinvestem lucros e geralmente oferecem dividendos menores.

: Essas companhias reinvestem lucros e geralmente oferecem dividendos menores. Alterações no perfil de investidores: O aumento no investimento passivo, como ETFs, reduziu a necessidade de altas distribuições para atrair capital.

Entre 1871 e 1960, o rendimento anual de dividendos do índice nunca esteve abaixo de 3%, um contraste com o atual cenário.

Onde encontrar rendimentos mais altos

Embora o rendimento do S&P 500 esteja em baixa, alternativas de alto rendimento ainda existem, como:

Fundos imobiliários (REITs) : Exemplos incluem Realty Income, com rendimentos de 5,5%.

: Exemplos incluem Realty Income, com rendimentos de 5,5%. Setor de energia : Empresas como Enbridge oferecem até 6,2%.

: Empresas como Enbridge oferecem até 6,2%. Telecomunicações : A Verizon garante dividendos de 6,5%, sustentados por forte fluxo de caixa.

: A Verizon garante dividendos de 6,5%, sustentados por forte fluxo de caixa. Empresas de desenvolvimento de negócios: Ares Capital lidera, com retornos superiores a 9%.

Apesar do apelo desses números, investidores devem analisar com cuidado a sustentabilidade financeira dessas opções.

O papel das ações de tecnologia

O crescimento do setor tecnológico, que representava 2,3% do índice de crescimento de dividendos dos EUA em 2003 e chegou a 18% em 2023, mudou a composição tradicional de carteiras focadas em renda.

Apesar do baixo rendimento médio de 0,72% no setor, empresas como Cisco (3,42%) e Nvidia (0,02%) mostram o potencial de crescimento de dividendos, atraindo investidores interessados em valorização no longo prazo.