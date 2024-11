20 frases de Jeff Bezos para sua carreira, vida e negócios

Jeff Bezos fundou a Amazon (AMZN) em 1994, ao lado de sua ex-esposa Mackenzie Scott. No começo, o foco da Amazon era a venda de livros online, e o negócio começou com um investimento próprio inicial de 10 mil dólares, foi se tornando cada vez mais importante no setor do comércio eletrônico e da tecnologia.

À época, sua ideia era "vender de tudo" – o que conseguiu concretizar poucos anos depois. Atualmente, a empresa comercializa de aparelhos eletrônicos a roupas, mas sem se esquecer do produto inicial.

Bezos já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, e hoje ocupa a segunda posição, atrás somente de Elon Musk. Segundo o ranking de bilionários da Bloomberg, a fortuna do fundador da Amazon está estimada em US$ 219 bilhões.

Confira 20 frases de Jeff Bezos:

"Nos negócios, a velocidade importa – e, além disso, um ambiente de rápida tomada de decisões é mais divertido também."

"Você não escolhe as suas paixões — suas paixões escolhem você."

"A vida é curta demais para ser passada ao lado de pessoas que não são talentosas."

"Reclamar não é uma estratégia. Temos que lidar com o mundo tal como ele é, e não tal como gostaríamos que ele fosse."

"Trabalhe duro. Divirta-se. Faça história."

"Tínhamos três grandes ideias na Amazon. Estas foram colocadas em prática nos últimos 18 anos, e são a razão pela qual somos tão bem-sucedidos: coloque o cliente em primeiro lugar. Inove. E seja paciente."

"Eu quero um bom retorno financeiro, mas para mim há outras coisas importantes, como a recompensa de ver a minha criatividade e a minha visão tecnológica darem frutos e mudarem o mundo de maneira positiva."

"Se você não quiser ser criticado, nunca faça nada."

"Você precisa estar disposto a ser incompreendido se você for inovar."

"Continue inventando e não se desespere quando a princípio a ideia parecer maluca. Lembre-se de vagar. Deixe a curiosidade ser sua bússola."

"Não é um teste se você sabe que vai funcionar."

"Se você não é teimoso, vai desistir de fazer experiências muito cedo. E se não for flexível, vai bater de cabeça na parede e não vai encontrar uma solução diferente para seus problemas."

"No velho mundo, você dedicou 30% do seu tempo para a construção de um grande serviço e 70% do seu tempo para gritar sobre isso. No novo mundo, inverta."

"Para salvarmos a Terra, precisamos ir para o espaço."

"Quando [a concorrência] está no chuveiro de manhã, eles pensam em como vão chegar à frente dos principais concorrentes. Aqui, no chuveiro estamos pensando em como vamos inventar algo em nome do cliente."

"Uma empresa não pode ficar viciada em ser brilhante, porque o brilhantismo não dura."

"Uma marca para uma empresa é o mesmo que uma reputação para uma pessoa. Você ganha reputação ao tentar fazer bem coisas difíceis."

"“Se você dobrar a quantidade de experimentos que faz por dia, estará dobrando sua inventividade."

"As pessoas que estão mais frequentemente corretas são aquelas que mais frequentemente mudam de opinião."