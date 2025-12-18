Coursera anuncia aquisição da rival Udemy em negócio de US$ 2,5 bilhões

Nesta quarta-feira, 17, a plataforma de educação online Coursera anunciou a aquisição da rival Udemy em um acordo totalmente baseado em ações, avaliando a nova empresa combinada em US$ 2,5 bilhões. A transação reflete o movimento de consolidação da indústria após um período de desaceleração pós-pandemia e o crescente escrutínio de investidores.

Por meio do acordo, os acionistas da Udemy receberão 0,8 ação da Coursera para cada ação que possuírem, o que avalia a Udemy em aproximadamente US$ 930 milhões, segundo cálculos da Reuters. Após o anúncio, as ações da Coursera subiram cerca de 4%, enquanto as da Udemy dispararam 22%. O fechamento da operação está previsto para o segundo semestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias e dos acionistas.

Com a união, as duas empresas visam criar uma plataforma mais robusta para atender à crescente demanda corporativa por treinamento de força de trabalho, especialmente nas áreas de inteligência artificial, ciência de dados e desenvolvimento de software. O foco será capacitar os profissionais à medida que as empresas investem em requalificação, particularmente em um contexto marcado pelos avanços da IA generativa.

Investidores ainda estão cautelosos com o setor

Embora a educação corporativa e o aprimoramento (upskilling) em IA sejam apontados como grandes oportunidades de crescimento, investidores permanecem cautelosos com o setor. As ações das duas empresas de educação online estão sendo negociadas abaixo dos níveis pós-IPO devido a preocupações com a concorrência e a pressão nos preços.

Somente em 2025, as ações da Udemy caíram 35%, enquanto as da Coursera tiveram uma queda de 7%, refletindo um cenário desafiador para o setor.

No entanto, a fusão é considerada uma jogada estratégica, principalmente diante da potencial sinergia de custos devido ao mercado complementar de ambas as empresas. Enquanto a Coursera tem parcerias com universidades para oferecer diplomas e certificados profissionais, a Udemy opera um marketplace de instrutores independentes, vendendo cursos individuais e assinaturas para negócios.