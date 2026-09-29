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OpenAI lança GPT-6.1 Sol: modelo chega ao Codex mais barato e 8x mais rápido

Nova versão da OpenAI entrega capacidade próxima à do modelo mais avançado da linha por uma fração do custo e acelera o processamento no Codex

GPT-6.1 Sol: ChatGPT anuncia atualização de modelo (ChatGPT/Divulgação)

GPT-6.1 Sol: ChatGPT anuncia atualização de modelo (ChatGPT/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14h14.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 14h24.

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A OpenAI lançou o GPT-6.1 Sol, nova versão intermediária da família GPT-6, com foco em programação com agentes, uso de computadores e tarefas profissionais. Segundo a empresa, o modelo entrega desempenho próximo ao GPT-6 Astra por um quinto do preço. A atualização também amplia o modo Ultrafast, que promete gerar tokens até oito vezes mais rápido no Codex.

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 29, o GPT-6.1 Sol, atualização do modelo intermediário da família GPT-6, uma semana depois de lançar a versão anterior. O anúncio foi feito na DevDay, conferência anual de desenvolvedores da empresa, em San Francisco.

A empresa afirma que o novo modelo tem desempenho superior em programação com agentes, uso de computadores e trabalho profissional. De acordo com a OpenAI, o GPT-6.1 Sol entrega inteligência próxima à do GPT-6 Astra, seu modelo mais avançado, por um quinto do preço.

No mesmo anúncio, a companhia ampliou o Ultrafast, modalidade premium de alta velocidade, que passa a valer para o GPT-6.1 Sol e para o Astra na API, no ChatGPT Work e no Codex.

Quase Astra, por menos

O Sol ocupa o meio da família GPT-6, entre o Astra, lançado em 3 de setembro, e o Luna, voltado a tarefas simples e de alto volume.

A versão anterior chegou em 22 de setembro com preços pela metade dos cobrados na geração GPT-5.6. O GPT-6 Sol custa US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, contra US$ 10 e US$ 50 do Astra, segundo a CellCog.

Na ocasião, a OpenAI afirmou que o GPT-6 Sol cometia cerca de metade dos erros do antecessor em uma avaliação interna de factualidade, de acordo com o TechCrunch. O lançamento ocorreu 90 minutos depois de a Anthropic apresentar o Claude Opus 5.5.

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Oito vezes mais rápido

Com o GPT-6.1 Sol, o Ultrafast gera tokens até oito vezes mais rápido no Codex, por seis vezes o preço padrão da API. A velocidade chega a 350 tokens por segundo, de acordo com a OpenAI.

A modalidade estreou em 13 de agosto, em prévia na API restrita a um grupo de clientes. Na época, rodava o GPT-5.6 Sol em chips da Cerebras a até 750 tokens por segundo, 14 vezes a velocidade do processamento padrão.

"Até agora, obter velocidade em tempo real normalmente significava escolher um modelo menor ou mais especializado", afirmou a OpenAI no anúncio da prévia.

Entre os usos citados pela empresa estão a resposta a incidentes de sistemas, em que engenheiros precisam ler registros e testar hipóteses enquanto o problema acontece, e a análise de mercado financeiro.

A prévia saiu sem preço divulgado. Em 25 de setembro, a opção ultrafast apareceu na especificação pública da API da OpenAI, de acordo com o Developers Digest.

A primeira versão dependia da parceria com a Cerebras, que prevê 750 megawatts de capacidade instalados em etapas até 2028, segundo o TestingCatalog.

E o Astra?

O Astra também ganha o Ultrafast, mas segue sem sucessor. Na segunda-feira, 28, a OpenAI desistiu de lançar o GPT-6.1 Astra, previsto para outubro, depois que o modelo teve desempenho pior que o GPT-6 Astra em testes de segurança, segundo o Wall Street Journal.

Com isso, o topo da linha da OpenAI permanece na versão 6, enquanto o Sol chega à 6.1.

Perguntas frequentes

O que é o GPT-6.1 Sol?

O GPT-6.1 Sol é uma atualização do modelo intermediário da família GPT-6 da OpenAI. A empresa afirma que a versão melhora o desempenho em programação com agentes, uso de computadores e tarefas profissionais.

Qual a diferença entre o GPT-6.1 Sol e o GPT-6 Astra?

O GPT-6 Astra é o modelo mais avançado da família GPT-6, enquanto o Sol ocupa a posição intermediária. Segundo a OpenAI, o GPT-6.1 Sol oferece inteligência próxima à do Astra por cerca de um quinto do preço.

Quanto custa o GPT-6.1 Sol?

Segundo dados citados pela reportagem, o GPT-6 Sol custa US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. O GPT-6 Astra custa US$ 10 e US$ 50, respectivamente.

O que mudou no GPT-6.1 Sol?

A OpenAI afirma que o novo modelo tem melhorias em programação com agentes, uso de computadores e aplicações profissionais. A empresa também ampliou o modo Ultrafast para o Sol e o Astra.

O que é o modo Ultrafast da OpenAI?

O Ultrafast é uma modalidade premium de alta velocidade da API da OpenAI. No GPT-6.1 Sol, a empresa afirma que a geração de tokens pode ser até oito vezes mais rápida no Codex, chegando a 350 tokens por segundo.

O GPT-6.1 Sol é mais rápido que modelos anteriores?

Segundo a OpenAI, o modo Ultrafast do GPT-6.1 Sol aumenta a velocidade de geração de tokens no Codex. A empresa apresentou a ferramenta como uma alternativa para aplicações que exigem respostas em tempo real.

Quando o GPT-6.1 Sol foi lançado?

O GPT-6.1 Sol foi anunciado em 29 de setembro, durante a DevDay, conferência anual de desenvolvedores da OpenAI em San Francisco.

O que aconteceu com o GPT-6.1 Astra?

Segundo a reportagem, a OpenAI desistiu de lançar o GPT-6.1 Astra, previsto para outubro, após testes de segurança indicarem desempenho inferior ao GPT-6 Astra.

Quais são os modelos da família GPT-6?

A família GPT-6 é formada pelo Astra, modelo mais avançado; pelo Sol, versão intermediária; e pelo Luna, voltado a tarefas simples e de alto volume.

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