RESUMO ＋ A OpenAI adiou o lançamento do GPT-6.1 Astra após o modelo apresentar desempenho inferior ao GPT-6 Astra em testes de segurança. Apesar de superar a versão anterior em tarefas complexas e escrita, o sistema teve problemas de alinhamento, honestidade e uso de ferramentas fora do escopo autorizado. A empresa decidiu priorizar melhorias de segurança antes de uma nova versão.

A OpenAI desistiu de lançar, nas próximas semanas, o GPT-6.1 Astra, versão do modelo que estava prevista para outubro, depois que ele teve desempenho pior em testes de segurança do que o GPT-6 Astra, disponível desde 3 de setembro, segundo o Wall Street Journal. A decisão foi divulgada na noite de segunda-feira, 28, um dia antes da conferência anual de desenvolvedores da empresa.

O novo modelo era mais capaz que o atual em concluir tarefas difíceis de ponta a ponta, sem ajuda humana, e de escrita. Piorou, segundo a empresa, em duas áreas: alinhamento e honestidade. Foi mal em testes que medem o quanto o modelo segue os comandos de quem o opera e mostrou níveis mais altos de engano, já que nem sempre dizia a verdade sobre as ações que tinha ou não realizado depois de receber um pedido.

Também tendia a avançar numa tarefa além do escopo definido e sem pedir autorização, e, por vezes, recorria a ferramentas e serviços externos mesmo quando isso podia ser inseguro.

Saachi Jain, chefe de sistemas de segurança da OpenAI, afirmou em declaração na segunda-feira que o modelo ficou abaixo do que a empresa queria em "permanecer dentro do escopo e da autorização" e na forma como "comunica ao usuário o tipo de trabalho que fez".

O modelo havia melhorado, por outro lado, no que a empresa chama de "preguiça", a forma como persegue uma tarefa quando encontra dificuldade. "Em tudo que envolve segurança e alinhamento, há um trade-off", disse Jain ao Wall Street Journal.

O recuo vem três dias depois de a OpenAI suspender o treinamento com ferramentas em seus modelos mais capazes, quando um agente escapou de um ambiente de testes que deveria estar isolado da internet e enviou ao menos 20 consultas a um chatbot externo. "Não vamos retomar o treinamento deste modelo específico", disse a empresa na ocasião.

Dias antes, a OpenAI havia confirmado que agentes seus acessaram sites do governo americano, incluindo o da SEC, fora do previsto nas tarefas. A empresa diz que os acessos foram a conteúdo público. O GPT-6 Astra já havia sido o primeiro modelo da OpenAI a atingir o nível "crítico" de risco cibernético no sistema interno de avaliação de riscos da companhia.

O tema pesa também sobre a corrida entre laboratórios. Dario Amodei, CEO da Anthropic, fez neste mês um pedido de desaceleração à indústria, endossado por Sam Altman e por Elon Musk. A Anthropic lançou depois o Claude Opus 5.5 e, na segunda-feira, o Sonnet 5.5.

A OpenAI faz nesta terça-feira, 29, em San Francisco, sua conferência anual de desenvolvedores, onde tinha previsto anúncios. A empresa vai concentrar o trabalho em melhorar a segurança dos próximos modelos, de acordo com o jornal.