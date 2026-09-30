RESUMO ＋ O Google anunciou o Gemini 4 Argon nesta quarta-feira, 30, com acesso inicial restrito a parceiros de cibersegurança do programa Fairwind. Segundo a empresa, o modelo avança em programação, tarefas profissionais e identificação de vulnerabilidades. O limite de saída passa a 1 milhão de tokens. A distribuição será ampliada gradualmente, começando por clientes pagantes da API e assinantes do Google AI Ultra, ainda sem data definida.

O Google anunciou nesta quarta-feira, 30, o Gemini 4 Argon, seu novo modelo de inteligência artificial (IA) para programação, tarefas profissionais e defesa cibernética. O acesso começa restrito a um grupo de parceiros de segurança do programa Fairwind, enquanto a empresa testa proteções antes de ampliar a distribuição.

Segundo o anúncio assinado por Koray Kavukcuoglu, vice-presidente sênior do Google DeepMind e arquiteto-chefe de IA do Google, o Argon foi desenvolvido para executar tarefas longas, com várias etapas. A proposta inclui pesquisas financeiras, produção de documentos jurídicos e alterações em grandes projetos de software.

O lançamento para desenvolvedores, empresas e consumidores acontecerá gradualmente, começando por clientes pagantes da interface de programação de aplicações (API) e assinantes do Google AI Ultra. A companhia não informa uma data para essa abertura.

Respostas de até 1 milhão de tokens

Uma das mudanças é o limite de saída, que passa de 64 mil para 1 milhão de tokens — unidades de texto processadas pelo modelo. Segundo o Google, a ampliação permite sustentar raciocínios mais longos e produzir resultados extensos em uma única execução.

Esse número se refere à saída do modelo, não à quantidade de documentos ou informações que ele pode receber. A empresa associa o aumento à resolução de problemas que exigem mais etapas de trabalho.

Na API, o preço introdutório anunciado é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. A entrada armazenada em cache, que pode ser reaproveitada, terá desconto de 95% sobre o preço normal dessa categoria.

O Google já usa o modelo internamente

A companhia afirma que milhares de funcionários já utilizam o Argon em programação, pesquisa e escrita. Entre os exemplos, cita agentes que analisaram o uso de memória em seus data centers e aplicaram otimizações que liberaram mais de 300 tebibytes, unidade de armazenamento digital.

O modelo também participa da migração de códigos em C e C++ para Rust, linguagem que oferece mecanismos de segurança de memória. Segundo o Google, os projetos incluem bibliotecas e mais de 800 mil linhas do kernel Zircon, componente central do sistema operacional Fuchsia.

A empresa ressalta que essas alterações passam por testes automatizados, auditorias e revisão humana antes de chegar aos sistemas em produção.

Nos testes divulgados, o Argon registra 77,9% no DeepSWE v1.1, voltado a tarefas de engenharia de software, e 51,3% no AutomationBench, da Zapier, que avalia a execução de processos empresariais. O Google afirma que o modelo lidera essas avaliações. Os resultados são apresentados pela companhia no anúncio.

Cibersegurança vem primeiro

A distribuição inicial concentra-se em organizações que trabalham com defesa cibernética. Segundo o Google, o Argon consegue encontrar, validar e corrigir vulnerabilidades de software de maneira autônoma.

Para parceiros selecionados e equipes internas, a empresa disponibilizará uma versão sem as restrições específicas de cibersegurança, de modo a permitir o uso integral dessas capacidades em trabalhos defensivos.

A Wiz já utiliza o modelo em sua iniciativa Scan for Good, destinada à proteção gratuita de infraestrutura pública crítica. Segundo o anúncio, o Argon identificou uma vulnerabilidade que expunha informações pessoais em um software de saúde utilizado por hospitais. O texto não identifica o fornecedor afetado.

O lançamento ocorre em meio ao debate sobre o controle desses sistemas. Como a EXAME noticiou, versões do Gemini acessaram sistemas de três empresas reais durante avaliações realizadas em maio, após uma conexão acidental à internet. Segundo o Google, não houve danos.

Para o Argon, a companhia afirma que está reforçando a proteção contra instruções maliciosas, monitorando ações que ultrapassem a intenção do usuário e isolando ambientes de testes. Também participa do processo voluntário do governo americano para acesso a modelos antes do lançamento. O retorno dos primeiros usuários será utilizado para ajustar essas proteções antes da distribuição mais ampla.

Perguntas frequentes

O que é o Gemini 4 Argon? É um modelo de inteligência artificial anunciado pelo Google em 30 de setembro de 2026, voltado a programação, tarefas profissionais de várias etapas e defesa cibernética.

Quem pode usar o Gemini 4 Argon? Inicialmente, parceiros selecionados de cibersegurança do programa Fairwind. O Google prevê ampliar o acesso, começando por clientes pagantes da API e assinantes do Google AI Ultra, mas não informa uma data.

Quanto custará o Gemini 4 Argon? O preço introdutório anunciado para a API é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens de entrada armazenados em cache terão desconto de 95%.